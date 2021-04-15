Стали известны победители конкурса «Путешествуй с «Комсомолкой»

Дорогие подписчики!

Спасибо большое всем, кто принял участие в конкурсе «Путешествуй с «Комсомолкой».

Мы с большой радостью и волнением хотим объявить, что билеты на самолет от авиакомпании «ЮВТ Аэро» в один из красивейших городов Золотого кольца - Ярославль получает Ирина Игоревна Чинчаркина!

Ирина Игоревна, спасибо вам за эти строки:

Я встаю с утра пораньше,

Чтоб проверить почтовый ящик!

Что же может быть важней, чем быть в курсе (самых свежих) новостей?

Чужды мне ваши смартфоны, Интернет и телевидение!

Нет сердцу милее и дороже, «Комсомолочки» родней!

Ей в семье каждый рад, и эбийка, мама, дядя, каждый в ней найдет свое,

Из истории, и свежей, и у мамы юность с ней прошла, вдохновляла она, вела.

Что прадед мой был партизан, прочитала здесь я.

Также вся редакция «Комсомольской правды» выражает огромную благодарность Руфу Халиловичу Зиннурову. Руф Халилович прошел Великую Отечественную войну, участвовал во многих боевых операциях и сражениях. Сейчас он пишет стихи, песни, ведет просветительскую деятельность, рассказывает в школах, колледжах и лицеях о комсомольцах, строивших страну и победивших фашизм. Спасибо Вам за ваши стихи, за вашу работу, за Победу!

Санаторий «Радуга» г. Набережные Челны предоставляет Руфу Халиловичу Зиннурову подарочный сертификат на отдых и оздоровление по программе «Прекрасный возраст».

Мы юные комсомольцы,

Всегда впереди в труде и в бою.

Мы победим германский фашизм

И очень любим Родину свою.

Автор: Руф Халилович Зиннуров.

Наши подписчики - это верные друзья «Комсомолки», а друзей подводить нельзя. Всем участникам конкурса в подарок за подписку на газету «Комсомольская правда» и за участие в конкурсе «Путешествуй с «Комсомолкой» мы отправляем уникальные исторические выпуски газеты 1941, 1944, 1945, 1961 годов. Пожалуйста, если по какой-то причине вы не получили свой подарок, свяжитесь с нами по телефону +7-917-281-87-28 или напишите по этому же номеру в WhatsApp.

Дорогие читатели, следите за нашими новостями в газете и на сайте https://www.kazan.kp.ru, мы обязательно объявим об очередном конкурсе от «Комсомолки»!