Отключение отопления в Казани в 2021 году: когда закончится отопительный сезон

В Татарстане в ближайшие дни ожидается похолодание. Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, когда произойдет отключение отопления в Казани в 2021 году? Этот вопрос наиболее актуальным стал для горожан именно в апреле и именно в последние дни, когда температура воздуха днем стала бить рекорды – более +21 градуса днем. В квартирах же при этом также стоит жара – батареи продолжают топить.

Но казанские власти пока не торопятся завершать этот отопительный сезон, который стартовал еще 21 сентября 2020 года. Об этом во время прямого эфира в Инстаграм заявил зам руководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин. Он напомнил, что подавать горячую воду в батареи квартир по нормативам нужно прекращать, когда в течении пяти дней среднесуточная температура на улице будет выше +8 градусов.

- Несмотря на то, что последние три дня температура около 20 градусов тепло, ночью все еще прохладно. У нас среднесуточная температура за пять дней составляет +4,2 градуса. Это факт, который подтверждается измерениями. Поэтому зная, что за этим потеплением придет резкое похолодание, мы пока не торопимся отключать отопление, - сообщил Искандер Гиниятуллин.

По его словам, температуру воды, подаваемую в батареи горожан, и так уже снизили насколько это возможно. Чиновник предлагает подождать еще несколько дней, а там по ситуации станет понятно, когда можно начинать отключение отопления в Казани в 2021 году.

Отметим, что, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе после аномального тепла погода начнет меняться уже сегодня, 16 апреля, и не в ту сторону, в которую бы хотелось местным жителям. Так, через республику пройдет холодный атмосферный фронт, воздушные потоки поменяются на северо-восточные. После этого в Татарстан начнет поступать холодный воздух.

И уже в выходные дни, 17 и 18 апреля, из-за северного антициклона температура воздуха понизится – ночью будет от -2 до +3, а днем максимум +17 градусов. В начале следующей недели станет еще холоднее – ночью ожидается от 0 до -5, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +14.