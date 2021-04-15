В Татарстане у второклассника произошел инсульт, мать ребенка винит в этом школьного учителя

Ребенка в больницу привезли его родители. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницу Нижнекамска родители сами привезли своего сына, учащегося второго класса одной из местных школ. Врачи с удивлением диагностировали у ребенка инсульт. Они впервые столкнулись с таким нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу у ребенка. Поэтому для подтверждения диагноза пришлось связываться со специалистами Детской республиканской клинической больницы в Казани.

Сам ребенок сейчас продолжает находится в больнице Нижнекамска, и уже его состояние у врачей опасения не вызывает - он начал двигать рукой и ногой, головные боли уменьшились. Но тут его мать начала требовать наказать учителя сына. Женщина полагает, что именно педагог виновата в том, что у ее сына случился инсульт.

По словам матери мальчика, он в последние несколько дней на уроках жаловался на головную боль, но учительница не отпускала домой. До окончания занятий ребенка отпустили лишь однажды и то с урока физкультуры – он поссорился с одноклассником. Оказавшись дома, мальчик пожаловался на рвоту и у него отнялась правая сторона тела.

От комментариев в школе, где учится второклассник, отказались. Держат паузу до завершения служебной проверки и в управлении образования Нижнекамского района.

В свою очередь мать ребенка с инсультом для выяснения правды и наказания виновных уже написала соответствующее заявление в следственный комитет Татарстана.