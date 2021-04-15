Большой круг «Живых танцев»: Приходите знакомиться!

Группа инструкторов движения Rio Abierto (с испанского «Открытая река») начала проводить онлайн-занятия для пенсионеров, родителей особенных детей и людей с ограниченными возможностями в условиях пандемии.

За несколько месяцев в проекте зарегистрировалось более 1 000 человек, регулярно занимаются - 500 человек из более чем ста населенных пунктов России.

Участники рекомендуют проект знакомым и друзьям. Более половины новых зарегистрировавшихся указывают источником информации своих друзей или родственников. Занимаются целыми семьями. Пансионаты для пожилых людей и центры для людей с инвалидностью организуют трансляции для групп своих подопечных.

Проект поддержали организации, которые не понаслышке знают, как работать с особыми группами населения. С нами сотрудничают: Народный Университет Города Сочи, Университет Старшего поколения Нижнего Новгорода, проект «Молоды Душой» в Татарстане, Межрегиональная организация помощи онкопациентам «Мы вместе - Без Бергэ», Казанский центр социального обслуживания населения Казани и другие.

Ценность проекта для целевых групп:

- Поддержка и укрепление здоровья.

- Заниматься можно прямо из дома.

- Занятия не требуют особой физической подготовки, специального оборудования или одежды, подходят для любого возраста.

- Методы Rio Abierto работают с эмоциональным состоянием, улучшают когнитивные функции.

- Проект укрепляет социальные связи, помогает отдохнуть от повседневной рутины, чувствовать себя включенным в теплый поддерживающий круг.

Результаты опроса 170 человек (из числа постоянных участников занятий) в январе этого года подтвердили, что «Живые танцы» приносят ощутимые результаты в улучшении здоровья, настроения, социализации. Кроме многочисленных благодарностей, получено около двухсот содержательных откликов о положительных изменениях в жизни участников.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

Участником стать легко, заполнив анкету на сайте живыетанцы.рф. Каждого нового участника волонтеры проекта консультируют, как подключиться к занятиям. В расписании 15 занятий в неделю – утром, днем и вечером. А те, кто не может заниматься в фиксированное время, занимаются по видеоурокам в любое удобное время.

ПРИХОДИТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

28 апреля состоится открытая встреча «Живые танцы» для участников проекта и всех, кто хочет познакомиться с танцевально-оздоровительным движением. Движение «Живые танцы» меньше, чем за год завоевало сердца тысячи людей по всей России. Наш проект помогает оставаться живым, энергичным и здоровым, справляться со стрессом и тяжелыми эмоциональными состояниями.

Если вы еще не с нами, приходите знакомиться! Вас ждет:

- класс танцевально-оздоровительного движения с участием всей команды инструкторов проекта (12 инструкторов из разных городов России),

- краткие, но емкие факты из первых уст о проекте и пользе, которую получили участники.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Zoom. И будет интересно как частным лицам, так и представителям организаций, работающих с особыми группами населения. Регистрация уже открыта по ссылке.