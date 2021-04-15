УНИКС в Евролиге! Как казанцы добились права выступить в сильнейшем турнире Европы

Казанские американцы вновь были на высоте, выбив из турнира главного фаворита. Фото: БК УНИКС.

Матч между "Виртусом" и УНИКСом ожидался с повышенным интересом. Это противостояние перед его началом именовали "скрытым финалом". При всем уважении к пробившемуся в решающий раунд "Монако" по именам итальянцы и россияне выглядят солиднее.

Противостояние "Виртуса" и УНИКСа действительно получилось на загляденье. Команды выиграли домашние матчи с минимальным перевесом и все решалось в третьей игре в Болонье. А тут еще и дополнительный стимул подоспел. Выяснилось, что путевку в Евролигу получит не только победитель Кубка Европы, а оба финалиста. Таким образом, команды боролись не только за выход в решающий раунд Кубка Европы, но и за место в сильнейшем турнире старого света на следующий сезон.

Начало осталось за итальянцами. Они повели 13:6, затем 19:11, но казанцы вовремя вернулись в игру и на первый перерыв ушли при равном счете 21:21. Во второй десятиминутке команды шли вровень, но первая половина завершилась с минимальным перевесом итальянцев - 48:46.

Третья четверть оказалась переломной. Вдохновенная игра Смита позволила казанцам оторваться на шесть очков и не подпускать к себе Теодосича и компанию до завершения игрового отрезка - 73:67.

На заключительный период перед УНИКСом стояла четкая задача - костьми лечь, но не позволить итальянцам сократить разрыв. Казанцы не всегда могли сдерживать атаки соперника, но зато быстро отвечали. В итоге им даже удалось увеличить разрыв до 10 баллов.

Впрочем, без нервной концовки не обошлось. За полторы минуты до окончания матча на табло горело 96:92 в пользу УНИКСа. Казанцам важно было реализовать атаку . Канаан отважился на треху и забил. 99:92 - отыграть 7 очков за минуту непросто. Итальянцы старались, перешли на мелкие фолы, но догнать УНИКС не смогли. 107:100 - УНИКС в финале Кубка Европы и представит Россию в Евролиге на следующий сезон.