Пытался ударить батареей: В Казани полицейскому пришлось стрелять в домашнего дебошира

Служебная проверка показала, что применение табельного оружия была правомерна. Теперь это должны доказать и в следственном комитете. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью 13 апреля в Приволжском районе Казани в одной из квартир дома на улице Кул Гали произошел семейные скандал. 29-летний мужчина напал на свою сожительницу. Что послужило поводом к этому, сейчас разбираются сотрудники следствия. Но, предположительно, вернувшийся неожиданно домой подвыпивший горожанин обнаружил там соперника.

Во время скандала злоумышленник начал избивать "неверную" подругу, и она вызвала полицию. Когда на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, то агрессивный мужчина не угомонился. находясь уже в подъезде, он ругался матом и пытался напасть на полицейских.

Его попросили прекратить, но мужчина не успокаивался. Не остановился он и после первого выстрела в воздух из табельного оружия, который произвел один из стражей порядка. В ответ на это пьяный дебошир предпринял попытку ударить полицейских радиатором отопительной батареи. Тут участковому пришлось стрелять уже на поражение.

- Пострадавшего доставили в больницу, но там медики не смогли спасти его - он скончался от ранения в живот, - сообщили в МВД Татарстана.

Сразу после применения табельного оружия была проведена служебная проверка, и она признала использование огнестрельного оружия правомерным. В свою очередь проверку начал и следственный комитет.

- По инциденту с применением табельного оружия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "Комсомолке" в ведомстве.