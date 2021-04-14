Власти Татарстана определили размер выплат пострадавшим от взрыва газа в Зеленодольске

Для получения обещанных денег людям придется собрать ряд документов и подать соответствующие заявления. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 14 апреля, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которое определяет размер единовременной материальной помощи пострадавшим от взрыва газа в Зеленодольске. Напомним, ЧП произошло поздно вечером 29 марта в девятиэтажке на улице Ленина. Погибли два человека, в больнице оказалось еще пятеро, разрушено семь квартир. Людей из дома расселили, дав им на время квартиры в новостройке.

Теперь, помимо этого, им еще и полагается денежная выплата. Итак, кому и сколько дадут? Согласно постановлению правительства Татарстана, семьям погибших положено по 1 миллиону рублей. Тем, кто в результате взрыва в Зеленодольске получил тяжкий вред здоровью должны получить по 300 тысяч рублей, средней тяжести – по 200 тысяч, легкий вред здоровью - 100 тысяч рублей. Всем остальным решено выдать по 10 тысяч рублей.

Мало того, деньги люди получат и за утрату, так называемого, имущества первой необходимости. За полную его утрату – по 100 тысяч рублей, а за частичную – по 50 тысяч. Тут, главе Зеленодольска Михаилу Афанасьеву поручено определить порядок оценки и на основании этого выдать жильцам пострадавшего от взрыва газа дома соответствующие справки.

Какие еще документы нужно собрать для получения этой единовременной выплаты, рассказывает «Комсомолка». Так, помимо справки от мэрии Зеленодольска о потери имущества в результате ЧП, нужно, в частности, собрать копии свидетельства о смерти погибшего, документов, подтверждающих родственные связи с ним, заключения судмедэкспертизы с указанием степени тяжести вреда, причиненного здоровью, постановления о признании человека потерпевшим по уголовному делу о взрыве газа в доме Зеленодольске. Все это надо приложить к соответствующим заявлениям, которые нужно подать в Минтруда Татарстана в течение полугода (начиная с 29 марта 2021 года). Шаблоны заявлений на предоставление выплат можно найти здесь.