Хвича продолжает дорожать, Игнатьев - дешеветь: Как изменилась трансферная стоимость игроков Рубина в 2021 году

Хвича подорожал еще на 5 миллионов евро, желающим его купить придется раскошелиться. Фото: ФК "Рубин".

Успешное выступление "Рубина" в 2021 году не прошло не замеченным. Так, специалисты авторитетного издания Transfermarkt обновили трансферную стоимость игроков казанского клуба. Большинство игроков подорожали.

Конечно, больше остальных в цене прибавил Хвича Кварацхелия. Не для кого ни секрет, что именно 20-летний грузин сейчас главная звезда и главный актив "Рубина". Европейские клубы интересуются Хвичей еще с прошлого года, но в 2021 году спрос на Кварацхелию только растет.

Уже упоминалось о том, что глаз на талантливого полузащитника положили "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Севилья" и "Боруссия", а после яркой игры Хвичи в матчах за сборную в группу претендентов на него добавилась мюнхенская "Бавария". Так что не мудрено, что стоимость Хвичи растет. Он прибавил в цене 5 миллионов евро. Сейчас его оценивают в 15 миллионов евро.

1,5 миллиона евро прибавил Денис Макаров. Теперь он стоит 3,5 миллиона. На миллион подорожали Филип Уремович и Оливер Абильдгор (7 и 3 миллиона соответственно). На 800 тысяч подорожал Илья Самошников (2 миллиона), по 500 тысяч прибавили Джордже Деспотович (5 миллионов), Юрий Дюпин, Хван Ин Бом и Карл Старфельт (по 2,5 миллиона)

Не столь значительно, но подорожали Бакаев, Мусаев, Йевтич и Бегич. Прибавил в цене даже Мицуки Сайто, который пока не сыграл за "Рубин" ни разу в официальных играх.

Впрочем, есть и те, кто подешевел. Самая большая потеря в цене у Ивана Игнатьева. Форвард, который когда-то подавал огромные надежды и полтора года назад перешел из "Краснодара" в "Рубин" за 8 миллионов евро, в Казани пока никак себя проявить не может. Он вчистую проиграл конкуренцию Деспотовичу, а если и забивает, то только по большим праздникам, да и то с пенальти. В итоге он подешевел с 4 до 3,5 миллионов евро.

Чуть меньше стал стоить и Олег Шатов. Здесь, вероятнее всего, сказались два фактора - возраст и смена клубной прописки. Все же в "Рубин" он перешел из "Зенита", чьи игроки просто котируются выше. Сейчас Шатов стоит не 3 миллиона, а 2,8.

В общей сложности, все игроки "Рубина" стоят 61,5 миллионов евро. Самый дорогой клуб - "Зенит", чей состав оценивается в 170 миллионов евро, на втором месте ЦСКА - 135,35 миллионов, замыкает тройку "Спартак" - 130,9 миллионов евро.

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