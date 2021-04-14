Ак Барс - Авангард 15 апреля 2021: Расклады перед седьмым матчем финала Востока КХЛ

"Ак Барс" смог вернуть серию в Казань. Фото: ХК "Ак Барс".

Финальная серия восточной конференции КХЛ сезона 2020/2021 стала настоящим триллером. "Ак Барс" и "Авангард" на протяжении шести матчей показывают бескомпромиссную борьбу, где предсказать победителя становится не просто.

Перед шестым матчем, который прошел накануне в Балашихе, "Авангард" вел 3:2 и в случае победы мог оформить выход в финал Кубка Гагарина, где победителя казанско-омского противостояния уже ждет ЦСКА.

БЕЗ ДОУСА, ДА КОСТЫ И ЕЩЕ ТРЕХ ИНОСТРАНЦЕВ

Оказавшись на грани вылета, Дмитрий Квартальнов решился на кардинальные перемены в составе. Так, на матч не вышли Доус, Да Коста, Викстранд, Мерфи и Песонен. Из легионеров место на льду получил только Кормье. Зато вернулись в состав Фисенко и Журавлев, а Дыняк и вовсе дебютировал в плей-офф.

- Сегодня приняли решение играть таким составом. Здесь так. Тяжелые игры идут, приняли такое решение и те ребята, которые вышли – справились, - прокомментировал выбор состава Квартальнов.

ОСТОРОЖНОЕ НАЧАЛО

Команды осторожно начали матч с небольшим игровым преимуществом омичей. На шестой минуте хозяева едва не открыли счет – Егор Чинахов остался на пятаке перед открытым углом ворот, однако Альберт Яруллин помешал ему нанести бросок.

Постепенно "Ак Барс" начал давить – довольно активно в чужой зоне действовал Дмитрий Воронков. Хорошие броски с острых углов наносили Станислав Галиев и Кирилл Петров, но голкипер "Авангарда" неизменно накрывал шайбу ловушкой. На 16-й минуте поразить дальнюю девятку пытался Дмитрий Воронков, но форварду чуть-чуть не хватило точности.

Второй период стартовал с активных действий команды Дмитрия Квартальнова: сначала Альберт Яруллин щелчком из средней зоны пытался вогнать шайбу под перекладину ворот Грубеца, а через пару минут Александр Бурмистров опасно выкатился на пятак – Грубец парировал шайбу щитками, после чего Виктор Тихонов не сумел протолкнуть ее в цель. "Ак Барс" сделал акцент на позиционных атаках, однако омичи здорово держали оборону.

ГАЛИЕВ И ПЕТРОВ СДЕЛАЛИ РЕЗУЛЬТАТ

В концовке двадцатиминутки команды обменялись полумоментами – сначала Семен Чистяков нанес хороший бросок от синей линии, который перед воротами заблокировали игроки "Ак Барса". Затем Данис Зарипов пытался выкатиться на пятак от левого борта, однако Оливер Каски в падении снял шайбу с клюшки капитана "барсов". После 40 минут игры счет так и не был открыт.

В третью двадцатиминутку хозяева льда вошли с нескольких атак, но "Ак Барс" надежно сыграл в обороне. Так, Андрей Педан принял на себя опасный бросок Буше. Постепенно казанцы перевели шайбу в чужую зону и воплотили контроль в гол: Станислав Галиев и Кирилл Петров убежали в контратаку. По пути Станислав обыграл Покку, выдал отличный пас Петрову, а Кирилл пробил Шимона Грубеца - 1:0.

Пропущенный гол оживил игру "Авангарда": на 48-й минуте Кирилл Семенов подставил клюшку под прострел партнера – шайба прошла рядом со штангой ворот Тимура Билялова. Через 4 минуты штанга все же спасла "Ак Барс" после броска Клима Костина.

В концовке матча Дмитрий Воронков самоотверженно принял на себя шайбу – она попала форварду в лицо. На последней минуте омичи заменили вратаря на шестого полевого игрока, а Кирилл Петров поразил пустые ворота. 2:0 - победа "Ак Барса".

В итоге счет в серии стал 3:3. Ее решающая игра состоится в Казани 15 апреля. Начало в 19:00. Любопытно, что на данный момент соперники побеждают друг друга только в гостях. Казанцам надо ломать тенденцию, иначе для них сезон завершится раньше, чем планировалось.

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ

− Хорошая игра, забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке. Мы, конечно, довольны. Сейчас будет седьмая игра – это вообще интересно в хоккее, в любом виде спорта. Мы хотим настрой оставить, думаю, и оставим. Седьмая игра – здесь две опытные команды, ребята знают, что делать, - отметил Дмитрий Квартальнов.

- Еще одна игра такого же рода, как все предыдущие. Такое ощущение, что разница между между командами действительно минимальная: противники борются, играют очень плотно, агрессивно, в давление, по-настоящему хорошая борьба идёт. Мы действовали сегодня хорошо, во втором периоде — может быть, немного пассивно, слишком много пространства им давали. В третьем уже вернулись к своей игре и достаточно хорошо его провели, но вот этот выход "2 в 1" стоил нам поражения, - заявил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.