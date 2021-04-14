СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ КИМ ИР СЕНА

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда с нами.

В любое время, на любом месте у него сияет светлая и солнценосная улыбка. И в деревне он со светлой улыбкой без всяких церемоний беседовал с крестьянами. И на заводе он с такой же улыбкой узнавал у рабочих прежде всего о жизни и быте. И общаясь с тем работником, который с беспокойством перед ним не находит себе места из-за неслаженности дела, он с доброй улыбкой на лице задушевно и доходчиво подводил его к пониманию недочетов в делах. Даже к тем, кто раньше согрешил перед Родиной и народом, он с теплотой в душе относился и действенно помогал им встать на новый путь в жизни.

Его улыбка, такая теплая, как солнечные лучи, успокаивает, радует душу у всех. Она исходит из его самой искренней любви к человеку, из его исключительной человеческой привязанности.

Эти его незаурядные качества позволяли ему долгие годы у руля корейской революции преодолевать неимоверные трудности и испытания, невыносимые горе и душевную боль. И его выражение лица никогда не менялось. Неизменная светлая улыбка, теплая забота о людях, отцовская внимательность к ним - вот особый человеческий аромат великого Президента Ким Ир Сена.

Всегда с улыбкой на лице, без всякой отчужденности и церемонии, с простотой и душевной теплотой он относился ко всем - не только к северокорейцам, но и к соотечественникам в Южной Корее и за рубежом, к иностранцам. На встрече с ним все сразу же очаровались его человеческим обаянием.

- Мне довелось встречаться с главами многих государств, но только общение с Президентом Ким Ир Сеном так быстро привело меня к пониманию и дружбе, - сказал экс-президент Югославии Броз Тито, один из основателей движения неприсоединения.

Кроме исключительной надобности, он не хотел совершать турне по другим странам, а в 85-летнем возрасте он приехал в географически далекую Корею. Этот факт уже показывает, какой громадной привлекательностью был наделен Ким Ир Сен.

Любой, кем бы он ни был, независимо от различия в идеологиях и идеалах, в политических убеждениях и вероисповедании, кто хоть раз встретился с ним, уже был полностью очарован его человеческими качествами.

- Президент Ким Ир Сен всегда с улыбкой на лице рассказывал. Это произвело на меня впечатление, что он человек доброй души, - сказал председатель азиатско-тихоокеанского сектора Комитета по дипломатическим делам нижней палаты Конгресса США, который посетил Пхеньян как политический деятель враждебной КНДР страны и получил аудиенцию у Президента Ким Ир Сена.

Селиг Харрисон, старший научный сотрудник Международного фонда мира Карнеги США, принятый им, сказал: «Президент Ким Ир Сен был человеком с теплой душой и большой притягательностью», «Если меня просят дать оценку Президенту Ким Ир Сену, то я бы сказал, он человек с красотой теплой души».

В 1994 году экс-президент США Картер находился с визитом в КНДР. Он сказал: «Я получил большое впечатление от Президента Ким Ир Сена», «Президент Ким Ир Сен был прост и скромен, и, естественно, наша беседа с ним пошла слаженно».

Бывший религиозный лидер США пастор Билли Грэхем говорил, что все, кто непосредственно встретился с Президентом Ким Ир Сеном, могут глубоко понять теплоту его человечности.

Известная германская писательница Луйза Линзер, полностью очарованная им, почти каждый год бывала в КНДР.

- Президент Ким Ир Сен есть божественное существо, желает сам он этого или нет, - сказала она.

Генеральный секретарь ТПК уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил работой слета.

В период с момента освобождения Кореи (август 1945 г.) от японской военной оккупации до июля 1994 года, последнего года его жизни, он встретился с более чем 70 тысячами иностранцев различных кругов из 136 стран, в том числе с главами партий и государств. Все они единогласно не скупились на похвалу. Потому что он не только был выдающимся человеком по своим идеям, по своему мастерству руководства, но и был наделен незаурядными личными качествами, владеющими сердцами всех людей.

Сияющий образ основателя социалистической Кореи Президента, товарища Ким Ир Сена будет вечно храниться в сердцах многих и многих людей мира как самый святой облик.