В Казани следователи проверяют, действительно ли на детской площадке девочку затянуло в песок

По мнению местных жителей, ребенка не затянуло в песок, а он просто провалился в лужу с грязью. Фото: "Казанский репортер"

Одна из жительниц Приволжского района Казани сообщила в соцсетях, что ее семилетняя дочь, играя во дворе дома №11 на улице Гарфьянова, стала жертвой оттаявших после зимы песков - ребенка якобы засосало по бедра. По утверждениям матери, девочка провела в таком плену от 15 до 20 минут, сама выбраться не смогла. В итоге ребенку помогли спасатели. Правда, этот случай с участием своих сотрудников в МЧС Татарстана "Комсомолке" не подтвердили. Тем не менее по факту сообщения от обеспокоенной женщины в следственном комитете Татарстана начали проводить проверку. Для начала правоохранители хотят поговорить с матерью ребёнка, которую сейчас разыскивают.

- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил старший помощник руководителя следственного комитета Татарстана Андрей Шептицкий.

То есть, если будут найдены основания, то по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Тем временем жители того самого дома недоумевают: как в их дворе ребенка могло затянуть в песок.

- Засосало в песок? - искренне удивилась в разговоре с КП-Казань жительница дома Ольга К. - Нет у нас никаких зыбучих песков. Есть грязь и лужа на месте футбольного поля. Получается, ребенок залез в лужу, где и провалился в яму. Причем здесь песок?

Отметим, что большинство местных жителей со своими детьми на той площадке особо и не гуляют - ждут пока после только сошедшего снега там все подсохнет.