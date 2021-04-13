Играла с бизнесменами за деньги и повторила рекорд Серены Уильямс: Что известно про Веронику Кудерметову, ставшую первой ракеткой России

Вероника Кудерметова с главным призом турнира в США. Фото: официальный сайт турнира в Чарльстоне.

Победа в Чарльстоне стала не только первым серьезным успехом для 23-летней Вероники Кудерметовой, но и позволила ей совершить огромный прорыв. В новом рейтинге WTA она переместилась на 29 место. Что в этом такого, спросите вы, это ведь не первая десятка или даже не двадцатка, но факт в том, что уроженка Казани опередила всех других российских теннисисток, став первой ракеткой страны.

Вероника родилась 24 апреля 1997 года в Казани. Семья у нее спортивная. Отец - бывший хоккеист "Ак Барса" и "Магнитки" Эдуард Кудерметов. Он поддерживал дочь во всем, после переезда в Москву. Вероника пошла в спортшколу ЦСКА. В 15 лет начала тренироваться у Сергея Демехина, который ранее работал со звездой сборной России Верой Звонаревой.

Сам Сергей вспоминал, что по началу были трудности. Дело в том, что на момент согласия тренировать Кудкрметову он занимался с еще одной теннисисткой - Маргаритой Гаспарян.

- Я работал бесплатно и смотрел, где можно подработать. На ЦСКА как раз появилась еще одна девушка – Кудерметова. Она мне тоже очень понравилась с точки зрения тенниса. Я увидел большой потенциал. И так сложилось, что ее родители подошли ко мне и спросили, не могу ли я тренировать Веронику. У них ситуация была получше: папа – бывший хоккеист. Проблема в том, что девушек надо брать вместе и когда они моложе. Тогда можно бороться с личными женскими ревностями. У меня получилось так, что я сказал: "Рит, давай возьмем еще одного человека. Когда вы поедете на турнир, тебе не нужно оплачивать мои перелет и проживание полностью. Вы можете делить затраты с Вероникой. И я буду какую-то зарплату получать". Как понимаю, Рите эта идея не очень понравилась. Но я был хозяином положения, ей ничего не оставалось. Совмещение продолжалось месяц., - цитирует Демехина sports.ru.

Фото: личная страница спортсменки в Инстаграме.

В итоге через некоторое время Кудерметова стала единственной подопечной Демехина. По его словам, начало карьеры Вероники было тяжелым. Чтобы ездить на турниры нужно было искать деньги. Приходилось соглашаться на игры с любителями-бизнесменами.

- Не хочу, чтобы звучало тяжело и как негатив. Но сложности были с финансами – экономили, чтобы потом была возможность ездить по турнирам. На тот момент уже не было поддержки родителей – у них в один момент не оказалось возможности помогать. Федерация тоже сделала ставку на других спортсменов. Мы были сами по себе. Веронике приходилось приезжать с турнира и играть в России «профессионал – любитель». Заработать деньги, чтобы на них поехать на профессиональный турнир. Из-за этого мы рано ушли из юниоров, она еще два года могла играть там. Но в 16 лет отыграла последний US Open – на этом закончили. С психологической точки зрения лучше бы еще поиграть. Но с финансовой – инвестировать в юниорский теннис, где не зарабатываешь ни очки, ни деньги, нет смысла. При том, что уровень там как на 10-15-тысячниках, где ты играешь за настоящие деньги, - вспоминает тренер Вероники.

В итоге о совместной работе не пожалели ни Демехин, ни Кудкрметова. Сейчас они муж и жена. Причем, совместная жизнь работе никак не мешает.

- Вероника – уникальный человек: в ней есть жесткость спортсменки, чтобы работать и побеждать, целеустремленность, воля. Но в жизни она одна из самых женственных девушек, которые попадались на моем пути. Я уверен, она будет лучшей матерью моих детей. Я счастливчик, что у меня такая жена, - рассказал о супруге Демехин в интервью Sports.ru.

Фото: личная страница спортсменки в Инстаграме.

Первый серьезный успех пришел к Кудерметовой в 2015-м она стала бронзовым призером Универсиады в миксте. Постепенно приходили локальные успехи и в 2021 год Вероника вступила на 46 месте в мировом рейтинге. В первом же турнире в Абу-Даби ей удалось выбить пятую ракетку планеты - украинку Элину Свитолину. В итоге уроженка Казани дошла до финала, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко.

На Australian Open Кудерметова прошла два раунда, могла бы пробиться и дальше, но жребий свел ее с Симоной Халеп, третьей ракеткой мира. В дальнейшем на турнирах Веронике не везло. То и дело попадались соперницы выше рангом, но было видно, что рано или поздно ее прорвет. Так и получилось в Чарльстоне.

Состав подобрался представительный. К тому моменту Кудерметова была уже 37-й в мировом рейтинге, но соперницы были серьезные - лидер рейтинга, австралийка Эшли Барти, еще две девушки из топ-10 - София Кенин и Петра Квитова, четыре из топ-20 - Бенчич, Мугуруса, Элиза Мертенс и Мэдисон Кис.

Фото: личная страница спортсменки в Инстаграме.

Однако готовность Кудерметовой к турниру была такой, что она буквально вышибала соперниц. Пока лидеры мирового рейтинга проигрывали, Кудерметова выиграла все свои матчи, отправив отдыхать. в том числе и победительницу US Open Слоан Стивенс.

- Мне очень нравится играть на грунте. Думаю, на таких покрытиях у меня много времени, чтобы делать то, что я хочу. Я впервые победила теннисистку, выигравшую турнир "Большого шлема". И это действительно важно для меня. Я пыталась играть агрессивно и не давать ей слишком много времени. Полагаю, это и стало ключевым моментом матча.- поделилась впечатлениями после победы над американкой Кудерметова.

В финале Веронике противостояла Данка Ковинич из Черногории. Борьбы в решающем матче не получилось. Кудерметова была на голову сильнее соперницы, выиграв 6:4 и 6:2.

- Когда я приехала в Чарльстон, то сказала себе: «Вероника, тебе просто нужно работать, вот и все. Посмотрим, как ты здесь выступишь». Когда начались матчи, я сосредоточилась только на тактике и на игре. Все поединки здесь были действительно тяжелыми в плане потраченных нервов и физических усилий, но я очень горжусь собой. Я действительно счастлива, что выиграла первый титул. Этот успех показывает, что я могу выступать очень хорошо и побеждать хороших игроков. И если я буду продолжать работать в том же духе, думаю, смогу попасть в десятку лучших, - рассказала Кудерметова на послематчевой пресс-конференции.

Фото: федерация тенниса России.

Отметим, что Кудерметова на турнире выиграла все матчи, не проиграв ни сета. В последний раз такое удавалось на турнире в Чарльстоне знаменитой Серене Уильямс в далеком 2012 году.

Победа в турнире в США принесла Веронике не только почти 70 тысяч долларов призовых, но и 470 рейтинговых баллов, что позволило ей подняться на 29 место и опередить других россиянок - Екатерину Александрову, Светлану Кузнецову и Дарью Касаткину, которые занимают 34, 36 и 37 места.

- По качеству тенниса Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга. Она молодец, у нее хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология, - отметил в интервью ТАСС президент Федерации тенниса России Тарпищев.

Фото: личная страница спортсменки в Инстаграме.

Первые 3,5 месяца 2021 года принесли Кудерметовой больше радости, чем грусти. Впереди еще достаточно времени, чтобы улучшить ситуацию. Ждем Веронику в десятке сильнейших. Для достижения этой цели у уроженки Казани есть все необходимое.