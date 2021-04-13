Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 13 апреля, на заседании комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде ее руководитель президент Татарстана Рустам Минниханов выступил за продление в России льготной ипотеки под 6,5%. Он считает, что с учетом роста цен она позволит сделать жилье для людей более доступным.

- Есть самые разные мнения о целесообразности ее продления. Основным аргументом в пользу переформатирования программы является рост цен на жилье. Действительно, он наблюдается в городах с населением более 500 тысяч человек. Мы проанализировали ситуацию в 15 городах-миллионниках – разница в росте цены в 2020 году по сравнению с 2019 годом составляет от 2 до 10%, - сказал отметил Рустам Минниханов.

На что зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что задача сегодня - найти такую середину, чтобы и цены на жилье резко не росли, и программа льготной ипотеки при этом продолжала работать. Напомним, она должна прекратить действовать уже через три месяца.

Что же касается возросшей стоимости квадратного метра, то, по мнению Хуснуллина, льготная ипотека здесь не является ключевым фактором, тут нужно смотреть, где и как ситуацию можно урегулировать.