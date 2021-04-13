Весенний паводок 2021 в Татарстане: венецианский поселок и "затонувшая" деревня

В ночь на 13 апреля помощи попросили жители затопленного поселка Тургай. Фото: МЧС Татарстана

Большая вода "неожиданно пришла" в республику. То, что после очень богатой на осадки зимы реки весной вышли из берегов, видимо, для некоторых администраций сельских поселений стало удивительным явлением. Не везде русла рек успели прочистить, а лед прочернить и прокопать. В итоге - затопленные улицы и огороды, смытые плодородные земли и тонны грязи, по которым пройти можно только на ходулях или проехать на вездеходах, потому что даже с виду суровые внедорожники вязнут в этой слякоти.

ХРОНИКИ ТУРГАЯ

В ночь на 13 апреля помощи попросили жители поселка Тургай в Лаишевском районе. Их улицы быстро превратились в веницианские каналы. Из-за паводка там начала выходить из берегов река Каипка. Она обычно летом пересыхает, вот во время строительства подъездного пути к поселку и сделали мост - поверх трех труб насыпали камни и грунт, застелили асфальтом. Когда река начала весной разливаться, то лед и мусор стали пробкой в трубах, вода пошла в поселок. Размыла дороги, начала подтапливать дома и гаражи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана вместе с администрацией района провели большую работу - пригнали трактора и экскаваторы, расчистили заторы, прокопали большую траншею, чтобы увеличить пропуск воды в Каипке.

- К 5.00 во вторник, 13 апреля, вода начала уходить, - в итоге сообщили местные жители.

ВОДА ДОШЛА ДО КРЫШИ

Другое тревожное сообщение пришло из Муслюмовского района. Там якобы из-за ПАВОДКА затопило деревню Сикия. Вода дошла до крыши домов.

На место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС республикиТатарстана. Выяснилось, что затопило нежилые строения. Их несколько лет назад в километре от деревни на берегу пруда построил местный житель. Территория ему не принадлежала, вот никто и не предъявлял никаких претензий. Да и сам предприимчивый сельчанин уже скончался. Вспомнили об этих, как оказалось летних домиках, лишь когда их затопило.

- Угрозы подтопления самого населенного пункта Сикия нет, - подытожили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также рассказали, что по состоянию на 13 апреля в Буинском районе уже освобождены от воды два подтопленных до этого моста на реке Свияга вблизи села Киять и у села Черки-Кильдуразы. Движение по ним пока запрещено, проводится восстановление поручней, осмотр несущей части сооружений.