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Общество12 апреля 2021 17:25

На этой неделе в Татарстане потеплеет до +21 градуса

Правда, такая температура воздуха долго не продержится
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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очередное похолодание начнется уже в пятницу.

очередное похолодание начнется уже в пятницу.

Фото: Андрей ЗАМАХИН

В ближайшие дни из-за прихода в республику антициклона ожидается прекращения дождей и потепление, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, по его прогнозам, во вторник, 13 апреля, днем ожидается от +14 до +19 градусов. А уже в среду и четверг – от +16 до +21.

Вот только потом из-за прохождения через Татарстан холодного атмосферного фронта не только возможен небольшой дождь, но и падение температуры воздуха – в пятницу днем максимум +18 градусов. В субботу, 17 апреля, и того хуже – днем от +9 до +14. При этом местами все так же прогнозируется небольшой дождь.

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