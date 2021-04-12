Благотворительный фонд «Альпари» открыл сбор на покупку ортопедического жесткого матраса для Амира Нуриева

У Амира ДЦП, спастический тетрапарез, это заболевание нарушает мышечный контроль, координацию, ребенку с трудом даются даже простые движения из-за спастики. Несмотря на физический недуг, интеллект у мальчика полностью сохранен.

Амир прошел множество реабилитаций и получил необходимое лечение, постоянно выполняет все предписания врачей и при этом совершенно не унывает. Все отзываются о нем, как о жизнерадостном, очень любознательном, открытом человеке.

Кому-то, наверное, сложно представить, но Амир уже более 3 лет занимается актерским мастерством и у него уже была первая громкая премьера! Еще юноша увлекается чтением и буквально поглощает книги одну за другой, благодаря этому он пишет красивые сочинения, за которые его неустанно хвалят учителя и говорят, что у него настоящий талант. И конечно, как и в жизни любого мальчишки, у Амира есть спорт. Он его просто обожает, особенно бег и большой теннис. Так вот его мечта, объединить свои увлечения и стать спортивным журналистом, сейчас он занят изучением этого вопроса, и мы не сомневаемся, что у него обязательно всё получится.

Мама гордится сыном и всячески ему помогает в достижении заветных желаний, только вот добавились переживания. Из-за сложного заболевания у Амира страдает спина, и врач ему порекомендовал для полноценного отдыха и разгрузки позвоночника – специальный жесткий матрас.

Благотворительный фонд «Альпари» решил помочь Амиру и открыл сбор на 20 500 рублей, чтобы у него был здоровый и крепкий сон.

Вы тоже можете принять участие в судьбе этого замечательного, увлеченного юноши и совершить посильный взнос на реквизиты фонда, перейдя по ссылке.

В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ АМИРА

Также любое пожертвование можно совершить через мобильное приложение Сберонлайн:

В строке поиска введите БФ «Альпари», затем свои ФИО, сумму перевода и назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ АМИРА.

Большой помощью будет и репост этой записи в свои соцсети, так о сборе узнает большее количество людей и помощь Амиру придет быстрее!