В Чувашии 15-летний школьник умер после занятия физкультурой

Устанавливается, можно ли было школьнику заниматься физкультурой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 13:00 10 апреля 2021 года в одной из школ Новочебоксарска произошло ЧП. После занятий по физкультуре скончался 15-летний ученик.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты СУ СКР по Чувашии, проводится его тщательный осмотр. По предварительным данным следствия у ребенка были проблемы со здоровьем. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В ходе проверки будет установлено, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Чувашии.