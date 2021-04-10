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Общество10 апреля 2021 11:52

"Это не имеет отношения к стриптизу, мы не раздеваемся": В Казани открылась первая в России школа танцев на пилоне для мусульманок

Создатель школы Лейсан Даулетова, рассказала об интересе женщин к занятиям и о том, как отреагировали на занятия ее муж и религиозные деятели
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Танцы на пилоне ошибочно путают со стриптизом, меж тем, по pole dance даже проводятся международные соревнования.

Танцы на пилоне ошибочно путают со стриптизом, меж тем, по pole dance даже проводятся международные соревнования.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани открылась первая в России школа танцев на пилоне именно для мусульманок. Инициатором стала Лейсан Даулетова. Она начала заниматься танцами на пилоне еще 8 лет назад, но сталкивалась с определенными трудностями. Дело в том, что в студиях, где проходили занятия, могли параллельно идти и другие мероприятия. То есть, за ходом тренировок могли наблюдать мужчины, что, естественно, нравилось не всем.

Тогда Лейсан решила открыть собственную школу, где могли ы заниматься девушки-мусульманки. Ей это удалось. По словам женщины, группу удалось набрать за считанные часы. При этом, есть определенные правила - на тренировки не допускаются мужчины, а также запрещено снимать занятия на видео и выкладывать в соцсети. Кроме того, как только начинаются занятия все окна закрывают жалюзи, чтобы никто не мог подсмотреть за занятиями.

Лейсан отмечает, что pole dance не имеет никакого отношения к стриптизу, это скорее занятия спортом, чтобы держать себя в форме.

- Для себя, для себя любимой, для мужа, чтобы быть в форме. Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot – это плавные движения с пилоном. Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах, а просто учимся красиво двигаться, - цитирует Даулетову телеканал Татарстан24.

По словам девушки, одной из первых ее поддержал супруг, который не увидел в танцах на пилоне чего-то плохого. К слову, и религиозные деятели восприняли появление школы далеко не в штыки. Так, например, по словам Ансара хазрат Мифтяхова, имама мечети Аль-Марджани, танцевать только для мужа никто не запрещает.

СПРАВКА КП:

Pole dance (танец на пилоне, шестовая акробатика, пилонный танец) — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики. С 2000-х годов также развивается как форма акробатики, не связанная напрямую с эксплуатацией сексуальности. Зачастую ошибочно путают со стриптизом.

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