"Это не имеет отношения к стриптизу, мы не раздеваемся": В Казани открылась первая в России школа танцев на пилоне для мусульманок

Танцы на пилоне ошибочно путают со стриптизом, меж тем, по pole dance даже проводятся международные соревнования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани открылась первая в России школа танцев на пилоне именно для мусульманок. Инициатором стала Лейсан Даулетова. Она начала заниматься танцами на пилоне еще 8 лет назад, но сталкивалась с определенными трудностями. Дело в том, что в студиях, где проходили занятия, могли параллельно идти и другие мероприятия. То есть, за ходом тренировок могли наблюдать мужчины, что, естественно, нравилось не всем.

Тогда Лейсан решила открыть собственную школу, где могли ы заниматься девушки-мусульманки. Ей это удалось. По словам женщины, группу удалось набрать за считанные часы. При этом, есть определенные правила - на тренировки не допускаются мужчины, а также запрещено снимать занятия на видео и выкладывать в соцсети. Кроме того, как только начинаются занятия все окна закрывают жалюзи, чтобы никто не мог подсмотреть за занятиями.

Лейсан отмечает, что pole dance не имеет никакого отношения к стриптизу, это скорее занятия спортом, чтобы держать себя в форме.

- Для себя, для себя любимой, для мужа, чтобы быть в форме. Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot – это плавные движения с пилоном. Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах, а просто учимся красиво двигаться, - цитирует Даулетову телеканал Татарстан24.

По словам девушки, одной из первых ее поддержал супруг, который не увидел в танцах на пилоне чего-то плохого. К слову, и религиозные деятели восприняли появление школы далеко не в штыки. Так, например, по словам Ансара хазрат Мифтяхова, имама мечети Аль-Марджани, танцевать только для мужа никто не запрещает.

СПРАВКА КП:

Pole dance (танец на пилоне, шестовая акробатика, пилонный танец) — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики. С 2000-х годов также развивается как форма акробатики, не связанная напрямую с эксплуатацией сексуальности. Зачастую ошибочно путают со стриптизом.