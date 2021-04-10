В финальной серии Востока КХЛ все только начинается: "Ак Барс" обыграл "Авангард" и сравнял счет в серии

После двух поражений в Казани "Ак Барс" дважды выиграл в гостях. Фото: ХК "Ак Барс".

Когда стали известны соперники по финалу восточной конференции КХЛ стало ясно, что серия будет интересной и яркой. "Ак Барс" и "Авангард" в нынешнем сезоне были на голову сильнее всех на востоке и заслуженно пробились в решающую стадию.

После двух поражений в Казани "барсы" поставили себя на грань провала, но в Балашихе подопечные Дмитрия Квартальнова в красивом стиле вернулись в борьбу за Кубок Гагарина. Теперь счет в серии равный 2:2.

В четвертой игре серии, как и в третьей, казанцы сделали ставку на быстрый гол и "блицкриг" сработал. На шестой минуте гости открыли счёт: игрок омичей ошибся в передаче у своих ворот, а Михаил Глухов нанес точный бросок под перекладину.

Пропущенный гол вынудил "ястребов" раскрыться и активнее заходить в зону команды Дмитрия Квартальнова. Хозяева пытались пробить Тимура Билялова с разной дистанции, в том числе щелчками от синей линии – вратарь казанцев был надежен.

В середине периода "барсы" подловили соперника на контратаке, правда Артём Лукоянов не смог обработать передачу партнера и нанести акцентированный бросок. За две минуты до перерыва "Ак Барс" едва не удвоил своё преимущество – Артем Галимов и Найджел Доус убежали "2 в 2", Доус получил пас на открытый угол, но его бросок угодил в штангу.

Дебют второй двадцатиминутки вновь остался за казанцами. Хороший эпизод Кирилл Петров создал для Станислава Галиева, адресовав шайбу на дальнюю штангу, но Станиславу не удалось замкнуть пас. Практически сразу еще один опасный момент создал Виктор Тихонов – Шимон Грубец подстраховал свою команду.

На 31-й минуте Дмитрий Воронков заработал удаление за силовой прием с нарушением против Ильи Ковальчука. В меньшинстве казанцы продемонстрировали самоотверженную игру в обороне: так, Билялов за 40 секунд отразил четыре броска омичей. В последнюю пятиминутку хозяева дважды удалялись, однако первое большинство казанцы реализовать не смогли, но ушли на второй перерыв в формате "5 на 4".

И это большинство «барсы» превратили в гол – на 42-й минуте Станислав Галиев с острого угла смог пробить Грубеца, 2:0. На пропущенную шайбу "Авангард" ответил щелчком Ильи Ковальчука от синей линии – Билялов спокойно подчистил угол щитком. Тут же последовал ответ от капитана "Ак Барса": Данис Зарипов обокрал защитника омичей, но форварду чуть-чуть не хватило точности при броске в дальний угол.

Хозяева во второй половине двадцатиминутки сделали акцент на позиционных атаках, в то время как игроки "Ак Барса" практически не позволяли шайбе достигать ворот, принимая броски на себя. В концовке матча тренерский штаб "Авангарда" снял вратаря, а Глухов получил двухминутный штраф за игру высоко поднятой клюшкой. За восемь секунд до финальной сирены омичи всё же смогли отквитать один гол – отличился Корбэн Найт. Впрочем, оставшихся мгновений для спасения игры им не хватило. "Ак Барс" выиграл 2:1. Теперь серия переезжает в Казань.

– Боевая игра, хороший накал. Хорошо, что опять первыми забили, доиграли и победили. У нас были хорошие моменты. Соглашусь, где-то отдали инициативу, у нас немного не шла игра в большинстве. Тяжелая игра, сейчас мы посмотрим, определимся с этим в Казани. Тяжёлая серия, пока ничья, - подвел итог матча Дмитрий Квартальнов.

Следующий матч серии состоится в Казани уже 11 апреля. Начало в 17:00.