"К сожалению, прогноз не оптимистичный": Казань начала уходить под воду из-за паводка

Фото: МЧС РТ.

На территорию Казани официально пришел паводок. Первый тревожный звонок прозвучал утром 9 апреля. Стало известно, что река Киндерка вышла из берегов и начала затапливать территорию поселка Аки, что в Советском районе Казани.

На место происшествия выехала оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона и начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета Казани. По данным администрации Советского района Казани установлено, что в связи с выпадением осадков виде дождя и мокрого снега произошёл подъём уровня воды на реке Киндерка, вследствие чего произошло подтопление 6 придомовых участков. Люди от эвакуации отказались.

- В течении этой недели увеличился объем воды в русле реки Кингерка. Это обусловлено естественным таянием снега, увеличением объема воды, которые поступают от местных родников, а также поступающей воды из территории Высокогорского МР, - отметил заместитель начальника отдела ЖКХ, секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям Советского района Казани Навиль Галяутдинов.

К сожалению, прогноз не оптимистичный. На склонах Акинского котлована и в лесопосадках еще находится большое количество снега, поэтому мы ожидаем еще большего увеличения воды в реке.

- В данном случае необходимо предусмотреть вопросы обеспечения сохранности имущества населения. Мы проводим профилактические работы с населением по сохранности их имущества, чтобы они подняли на верхние этажи бытовую технику и были готовы отключить электроэнергию и газоснабжение домов, для предотвращения пожаров в случае наихудшего развития ситуации. При необходимости, по решению мэра города и руководства исполкома г. Казани, население подтопленных домов будет эвакуировано в пункты временного размещения, - заявил Навиль Галяутдинов.