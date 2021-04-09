Поддержка семей с детьми в Татарстане: Какие пособия существуют и кто может на них претендовать

Для семей с детьми существуют как федеральные, так и региональные меры поддержки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2020 году в Татарстане были введены новые меры социальной поддержки семей с детьми. О том, на какие выплаты могут претендовать в том числе казанцы, рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

- Говоря о поддержке семей с детьми, мы должны отметить, что она плотно связана с вопросом борьбы с бедностью. У нас есть национальная цель к 2030 году снизить уровень бедности по отношению к показателям 2017 года в два раза , – отметила Зарипова.

Сегодня 164 тысячи 300 татарстанцев числится в реестре, задекларировавших доходы ниже прожиточного минимума. 90% из них – семьи с детьми, а 35% – члены многодетных семей. Каждый третий рубль из консолидированного бюджета РТ по линии Министерства образования и науки РТ, Министерства здравоохранения РТ и Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ идет на поддержку семей с детьми. Объемы этих средств в консолидированном бюджете на 2021 год были увеличены на 11% и составили порядка 15,7 миллиардов рублей.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Меры социальной поддержки семей с детьми регулируются как федеральным законодательством, так и региональным. В прошлом году на уровне республики были введены новые меры поддержки семей с детьми. В первую очередь, это компенсация стопроцентной платы за детсад для многодетных семей с низким доходом. Всего в республике насчитывается более 40 тысяч многодетных.

Кроме того, Татарстан одним из немногих субъектов России ввел выплату, которая позволяет компенсировать дефицит доходов многодетной семьи, в которых воспитываются пять и более детей.

- То есть если в семье доход ниже прожиточного минимума на душу населения, 9955 рублей, то мы данной семье – у каждой сумма индивидуальна – ежемесячно покрываем разницу между фактическим доходом и уровнем прожиточного минимума, – объяснила глава Минтруда РТ.

Третья мера поддержки представляет собой выплату на лекарства малообеспеченным семьям при рождении ребенка до трех лет, доход в которых ниже прожиточного минимума.

- Эта выплата позволила нам поддержать семьи, в которых родился ребенок, а это в основном молодые, студенческие семьи, – отметила глава Минтруда РТ.

Выплата осуществляется два раза по 5 тысяч рублей, однократно в сумме 10 тысяч рублей. На названные выше три меры поддержки семей с детьми в 2020 году было выделено 483 миллиона рублей.

КОМУ ВЫДАЕТСЯ КОМПЛЕКТ НОВОРОЖДЕННОГО

Кроме того, семьям с доходом ниже прожиточного минимума в 2020 году при рождении ребенка стал выдаваться подарочный комплект новорожденного. В него входит продукция, произведенная в Татарстане, и предметы первой необходимости, в том числе средства гигиены и верхняя одежда для малыша, на сумму 8801 рубль. В прошлом году на эти цели из бюджета было выделено порядка 39 миллионов рублей, в этом году заложено около 42 миллиона в расчете на то, что наборы могут понадобиться более 4400 семьям.

Тогда же, в 2020 году, при поддержке бюджета республики начались федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

- Выплата была очень востребована, о ней было объявлено в июне. Мы стали принимать заявления массово и впервые для России в электронном виде, – сказала Зарипов

Выплату получили порядка 55 тысяч человек, а с начала этого года прошли начисления на сумму порядка 1 миллиарда рублей. На эти цели деньги заложены как в федеральном, так и в региональном бюджете.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Буквально неделю назад изменился подход по предоставлению этой выплаты – она идет на покрытие дефицита дохода семьи до уровня прожиточного минимума ребенка. Кроме того, при начислении этого пособия впервые на федеральном уровне стал использоваться принцип имущественной нуждаемости.

- То есть учитывается не только доход, но и имущество. В Татарстане такой подход уже знаком. У нас были ситуации, когда люди декларируют низкие доходы, но при этом позволяют себе ездить на очень дорогом авто. То есть здесь уже идет вопрос существования серого рынка. Мы при предоставлении выплат учитываем не только официальные доходы, но и тот объем имущества, который есть, – предупредила Эльмира Зарипова.

Выплату могут получать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения, обладающие следующим имуществом:

- единственное жилое помещение площадью не более 40 квадратных метров на человека;

- если две и более квартиры, то 23 квадратных метра на каждого;

- единственный садовый дом площадью не более 40 квадратных на человека;

- один гараж/машиноместо или два, если семья многодетная или в ней есть гражданин с инвалидностью либо семье в качестве меры социальной поддержки выдан авто- или мототранспорт для перевозки ребенка с инвалидностью;

- земельный участок площадью не более 0,25 гектар, а если на селе – 1 гектар. Участок сельхозназначения – 0,2 гектара на каждого члена семьи;

- если в семье один автомобиль, но за исключением машин младше 5 лет с двигателем мощнее 250 лошадиных сил. Это правило не действует, когда в семье 4 и более детей, в автомобиле более 5 мест, или два авто, если семья многодетная, а также если в семье есть инвалид, а автомобиль получен в качестве меры соцподдержки;

- мотоцикл, одна единица самоходной техники старше 5 лет.

Расширился состав семьи – до этого не учитывались не состоящие в браке студенты-очники в возрасте до 23 лет, а также опекаемые дети, зато в состав доходов входили выплаты по уходу за инвалидами и детьми-инвалидами первой группы с детства.

Выплата будет назначаться также при условии, что у взрослых членов семьи есть официальный задекларированный доход от трудовой деятельности. Исключениями являются случаи, когда осуществляется уход за ребенком-инвалидом первой группы с детства, родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, один из членов семьи является безработным и состоит на учете в службе занятости не дольше полугода, проходит срочную службу в армии либо прошло меньше 3 месяцев с момента демобилизации. Также доход не нужно декларировать в течение трех месяцев после освобождения из мест лишения свободы.

Прием заявлений начался 1 апреля в электронном виде. На сегодня подано порядка 14 тысяч заявлений, производится проверка данных. В Минтруда РТ ожидают, что из-за изменения правил количество получателей пособия не уменьшится, изменится только сумма, так как она индивидуальна и зависит от дохода и имущества семьи.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Среди других пособий по линии Минтруда РТ – пособие беременных и родившим, которые не состояли в системе обязательного социального страхования, то есть не работали официально. Кроме того, в республике реализуются другие меры соцподдержки семей с детьми. Например, выплачивают пособие на ребенка в возрасте до 16 лет.

Компенсация части платы за детский сад осуществляется не только многодетным: 20% возвращается на первого ребенка, 50% на второго, 70% на третьего. Также в Татарстане для малообеспеченных семей существует дополнительная компенсация части родительской платы за детсад в зависимости от доходов. Ее получают семьи с официальным доходом до 20 тыс. рублей.

Многодетным семьям положена компенсация 30% оплаты жилья и коммунальных услуг, субсидия на приобретение лекарств на каждого ребенка в возрасте до 6 лет и на проезд.

При рождении одновременно трех детей однократно выплачивают по 10 тысяч рублей на каждого, а после – по 1 тысяче рублей ежемесячно на каждого малыша до достижения 1,5 лет. Многодетных матерей также награждают медалью «Ана даны – Материнская слава» за воспитание более 5 детей с единовременной выплатой 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Женщины, проживающие на селе не менее 3 лет, родив первого ребенка до 25 лет, получают 50 тысяч рублей, до 29 лет родив третьего – то 100 тысяч рублей единовременно. Чаще всего эти деньги тратят на приобретение жилья. Такая мера поддержки была введена в 2018 году и помогла повысить рождаемость третьих и последующих детей на 1-2%.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Из федеральных мер – выплата при рождении первого ребенка, которую ввели в 2018 году. Ежемесячная выплата зависит от дохода семьи и положена, если он не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, который составляет 10 тысяч 294 рубля.

- Если доход такой семьи из трех человек – мамы, папы и ребенка – составляет менее 61 тысячи 764 рублей, то она имеет право претендовать на получение этой выплаты – ежемесячно 9713 рублей, то есть прожиточного минимума на ребенка, до достижения им трех лет, – объяснила Зарипова.

С 2018 года эту выплату получили более 29 тысяч татарстанцев, и это помогло сохранить рождаемость первенцев на уровне 39% в общем количестве родившихся.