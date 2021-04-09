Lemon Bird - приятная безделушка или необходимость?

Казалось бы, всё легко и просто, однако, давайте задумаемся, так ли это? Чтобы выжать лимон, необходимы идеально чистые руки. Но после отжима они будут испачканы соком и маслом цедры… А где гарантия, что в блюдо не попадет лимонная косточка? А если сок попадёт на собеседника?

Все эти вопросы и ситуации можно избежать, используя всего один маленький аксессуар – сервировочный мини-пресс для лимона и лайма Lemon Bird, выжимающий сок из ломтика до последней капли.

Мини-пресс устроен очень просто. Одним нажатием вы получаете целую ложку свежевыжатого сока. Пресс существенно облегчает и облагораживает процесс приёма пищи: чистые руки, чистый стол и чистые соседи. Материал, из которого изготовлен этот аксессуар, поликарбонат - бесцветный полимер, который имеет много вариантов применения. В частности, из него изготавливают столовые приборы, посуду, используют в медицине. Безопасность материала давно доказана, так как основу поликарбоната составляет совершенно безвредный для человека углерод. При этом данный материал очень прочный, лёгкий, износостойкий и экологичный.

Как работает это устройство? Понять это можно интуитивно, лишь взглянув на эту изящную птичку. В туловище Lemon Bird, выполняющее функцию ёмкости для сбора сока, опускается полукруглый лимонный ломтик. Нажимая на хвост птички, мы дугообразным прессом сдавливаем сочный плод и через прозрачные стенки видим, как чаша наполняется соком. Лёгкий наклон маленькой птичкой, и свежевыжатый сок через клювик попадает прямо в блюдо, которое тут же начинает играть новыми красками вкуса.

Глядя на этот пресс, невольно думаешь: надо же, это так удобно и так просто. Очевидно, что это устройство обязательно изменит культуру подачи лимона, ведь дома, в ресторане или кафе на столе всегда есть солонка, перечница, соусник, подставка с салфетками. Человек уже много веков пользуется столовыми приборами, а лимон до сих пор выжимает руками. Феноменально! В ресторанах к блюдам из волокнистого мяса прилагаются зубочистки, в паназиатской кухне к острым блюдам по умолчанию подаётся освежающий кисломолочный соус, так почему к лимонным долькам до сих пор не подаётся Lemon Bird, ведь мы уже давно приручили ножи с вилками и перестали рвать хлеб руками, а мясо зубами?

Лимонная птичка так же, как когда-то ложка с вилкой, обязательно найдёт своё постоянное место при сервировке, будь то домашнее застолье или ресторан. Не за горами те времена, когда Lemon Bird будет стоять на каждом столе, отсутствие прибора будет вызывать недоумение, а отжим лимона руками будет восприниматься как моветон.

Так что же такое Lemon Bird - приятная безделушка или необходимость? Я отвечу так – приятная необходимость.

Да, чуть не забыл один нюанс, на фоне других подобных устройств Lemon Bird разработан и производится в России.