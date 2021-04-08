Президента Татарстана Рустама Минниханова призвали обратить внимание на сектантскую деятельность главного муфтия республики

Причиной стало толкование Корана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин направил в адрес президента Татарстана обращение с жалобой на муфтия республики Камиля хазрат Самигуллина.

- Поводом для моего обращения к Вам является последний скандал, разразившийся вокруг тафсира – толкования Священного Корана, изданного на татарском языке под руководством председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Ни у кого из серьезных ученых и экспертов нет сомнений в том, что ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде, была преднамеренной. Без сомнения, трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана. Положения, противоречащие классическому доктринальному пониманию ислама, и ранее включались в литературу Издательского дома «Хузур» при ДУМ Республики Татарстан, но никогда ранее они не появлялись в толковании Корана! – пишет Гайнутдин. - Разумеется, спущенная на тормозах работа по объективному анализу книжной продукции, выпускаемой ИД «Хузур», близорукость в допущении работы на территории Татарстана эмиссаров зарубежных маргинальных сект и братств, приведет только к тому, что такая раскольническая деятельность будет продолжена с удвоенной силой. Мне искренне жаль, что несмотря на множество мусульманских учебных заведений, во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан, который в своем служении опирался бы на традицию, духовное и научное богатство татарского народа – признанное и изучаемое во всем мире. Вместо этого ставка сделана на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбул.

В конце муфтий России просит Рустама Минниханова не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Татарстана, не допустить ухода местного духовенства в те или иные сектантские школы и течения.

К слову, на такой призыв и изложенные в письме доводы муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил его автору пожеланием здоровья и весеннего настроения.