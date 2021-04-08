9 апреля 2021 года в 15.00 на сайте «Комсомольской правды» в Казани пройдет прямой эфир «Территория добра»

В эту пятницу, 9 апреля, в 15.00 на сайте «Комсомольской правды» в Казани пройдет прямой эфир «Территория добра».

Некоммерческие организации Татарстана поделятся своими проектами и событиями, которые состоятся в ближайшее время или уже были осуществлены в 2021 году.

«Календарь событий» от благотворителей и некоммерческих организаций «Комсомольская правда» в Казани будет регулярно публиковать на своем сайте в рубрике «Территория добра».

Для размещения информации обращайтесь в редакцию по номеру телефона: 8 (843) 528-20-30.