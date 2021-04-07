"Если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать": Что не нравится Деспотовичу в России и чем его слова задели Павлюченко

Деспотович в том сезоне входит в пятерку лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Фото: ФК "Рубин".

Форвард Джордже Деспотович всего за пару лет прошел путь от заурядного игрока казахстанского чемпионата до одной из главных звезд чемпионата России. Сейчас представить "Рубин" без забивного серба просто не возможно. В нынешнем сезоне он наколотил 11 голов в 19 матчах и идет пятым в списке бомбардиров, уступая только зенитовцам Дзюбе и Азмуну и спартаковскому дуэту Соболев - Ларссон.

Несмотря на то, что Деспотович в России уже три года, некоторые обычаи в нашей стране ему до сих пор не понятны.

- Заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу! Все остальное мне нравится, - рассказал Деспотович в интервью sport24.ru.

Эти слова задели бывшего нападающего "Спартака" и сборной России, а ныне форварда ногинского "Знамени" Романа Павлюченко. Он даже предложил сербу отправиться на вокзал.

- Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал! - цитирует Павлюченко Championat.com.

Отметим, что в "Рубин" Деспотович перешел летом 2020 года из "Оренбурга". Казанский клуб в нынешнем сезоне идет на 6 месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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