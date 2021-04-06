Экс-звезда ЦСКА и легенда НБА: Кто будет противостоять УНИКСу в полуфинале Еврокубка 2021

Милош Теодосич побеждал с ЦСКА в Евролиге, а теперь ведет "Виртус" к триумфу в Кубке Европы. Фото: ПБК ЦСКА.

Победив в тяжелейшем противостоянии краснодарский "Локомотив", УНИКС пробился в четверку сильнейших команд Кубка Европы. В полуфинале второго по значимости турнира старого света подопечным Димитриса Прифтиса предстоит сразиться с итальянским "Виртусом" из Болоньи.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОПЕРНИКЕ

"Виртус" с соотношением побед и поражений 17-7 скромно идет на третьем месте чемпионата Италии, зато вихрем проходит по соперникам в Кубке Европы. Напомним, что итальянская команда вернулась в еврокубок в прошлом сезоне спустя 16 лет отсутствия и легко дошла до четвертьфинала, но из-за пандемии коронавируса плей-офф отменили.

В четвертьфинале "Виртус» встретился с испанским "Ховентутом". Подопечным Саши Джорджевича понадобилось всего лишь две игры, чтобы спокойно выйти в плей-офф (80:75, 84:78).

В завершении добавим, что "Виртус" считается одной из самых забивающих команд Еврокубка, набирая около 88,4 очков за игру. А УНИКС – самая защищающаяся команда. В ТОП – 16 позволяла набирать соперникам не более 69,7 очков.

ЛИДЕРЫ КОМАНДЫ

Феноменальный успех Саши Джорджевича на европейской арене опирается, конечно же, на классных исполнителей. И первый среди них – Милош Теодосич. Чемпион Евролиги в составе ЦСКА приехал в Болонью прямиком из Лос-Анжелеса, где он играл в составе "Лос-Анжелес Клипперс" с 2017 по 2019 годы. Топ-скорер (14,3 очков) раздает 6,8 передач и забирает 2,8 подбора. И он не один такой.

Винс Хантер когда-то играл в "Автодоре", а в этом сезоне был признан MVP ТОП – 16. Вторую стадию турнира баскетболист прошел с индексом полезности 20,7. Сейчас на его счету 4,5 подбора и 1,4 результативные передачи. Или вот еще один игрок с российским следом. Стефан Маркович успел поиграть в "Зените" и "Химках". В "Виртусе" может и набирает всего-то 3,8 очков, но раздает 6,4 передачи, перехватывает 1,6 мяча в среднем.

Из НБА после 12 сезонов в итальянский чемпионат переехал Марко Белинелли. Он, кстати, является воспитанником системы "Виртуса". В среднем набирает 14,9 очков (53,6% - трехочковые броски), 2 подбора и 1,3 результативные передачи. МЕжду прочим, Белинелли становился чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио", а этим может похвастать не каждый баскетболист в Европе.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Наставник УНИКСа Димитрис Прифтис понимает всю силу соперника, но и осознает, что отступать УНИКСу некуда. На кону - путевка в Евролигу на следующий сезон.

- Мы рады, что вышли в ТОП – 4 и мы хотим получать удовольствие от предстоящих игр, мы будем бороться и играть на пределе своих возможностей. «Виртус» - не самая простая пара, считается фаворитом соревнований. У них есть преимущество домашней площадки и они действительно сильные, уверенно играют весь сезон. У них есть опытные и умные игроки, как Милош Теодосич и Марко Белинелли с успешной карьерой и множеством титулов. Но с другой стороны, мы тоже амбициозные и у нас атлетичная команда, голодная на победы. Конечно, мы должны быть не только энергичны, но и умны, чтобы быть конкурентоспособными и претендовать на победу в первом матче, - отметил Прифтис.

Первый матч полуфинальной серии до двух побед пройдет в Италии 6 апреля 2021 года. Начало в 21:45.