Следователи разбираются куда именно делись 1,5 миллиарда рублей из «Спецстройсервиса» Сирина Бадрутдинова

Сирин Бадрутдинов в прошлом году был избран депутатом Горсовета Лениногорска, но не этот статус и связанная с ним деятельность заинтересовала в народном избраннике следователей. Свое внимание они обратили на проданную Бадрутдиновым компанию «Спецстройсервис».

По всем внешним показателям она довольно долго и успешно развивалась в Татарстане за счет многочисленных выигранных тендеров на различные стройки. Причем настолько все было хорошо, что Бадрутдинов продал фирму инвесторам и за немалую сумму. Вот только покупатель и не подозревал, что получает не привлекательный рыночный актив, а, по сути, финансовую пустышку.

Дело в том, что Бадрутдинов, по версии следователей, перед продажей «Спецстройсервиса» через множество подконтрольных фирм смог вывести из компании около 1,5 миллиарда рублей. Это незаконно, а потому экс-владелец компании и стал фигурантом уголовного дела. На время его расследования суд избрал Бадрутдинову меру пресечения в виде домашнего ареста. Сообщает издание «Версия».

Его журналисты предполагают, что бизнесмену уже не в первой проворачивать такие схемы – опустошать счета фирм перед их продажей, а после создавать новую для повторения процесса. Это назвали «обнулением». Как утверждается, для начала создается сеть фирм, через которые выкачиваются деньги из компании. Последнюю продают ничего не подозревающему инвестору, который думает, что купил успешный бизнес. Следы заметаются либо банкротством, либо просто ликвидацией организаций, выведших из фирмы-«донора» чуть ли не все деньги.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СИРИНЕ БАДРУТДИНОВЕ

Из открытых источников можно узнать, что Бадрутдинов прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, учредил 13 фирм, львиная доля которых обанкрочены или находятся на стадии ликвидации.

Так, например, по данным издания «Версия», с 2003 по 2008 годы бизнесмен являлся единственный владельцем строительной фирмы «Контакт-С». Тоже с виду успешной и прибыльной. Но компания Бадрутдинова, по информации телеграм-канала «ТатПолит», попала в коррупционный скандал с тендером на реконструкцию Рязанского проспекта в Москве. Сумма контрактных обязательств города перед исполнителем достигала почти 10 миллиардов рублей. Но Федеральная антимонопольная служба России тогда отменила уже выигранный компанией Бадрутдинова тендер и назначила новый аукцион.

После этого бизнесмен решил снизить свою долю в «Контакт-С» до 25%. Появились новые акционеры. А в 2009 году Бадрутдинов и вовсе решил больше ничего не иметь общего с этой компанией и избавился от оставшейся доли в ней.

В то время он и учредил тот самый «Спецстройсервис», которая своей успешностью и привлекла внимание инвесторов как весьма привлекательный актив.