Жители поселка Куюки устали от пробок и начали добираться до Казани пешком

Эти восемь километров пешеходы теперь преодолевают быстрее чем машины. Фото: скриншот

С дорог сошел снег и местами они даже хорошо уже подсохли. Особенно это оценили жители казанского поселка Куюки. Они, устав стоять по три часа в пробках, чтобы добраться до города, вылезли из машин и пошли пешком. Причем среди взрослых оказались и школьники. Дети не хотели опоздать на уроки. О чем в соцсети в комментариях к посту о пешом «исходе» жителей поселка написали их родители:

«Да сегодня утром, мой сын это идет, плохо стало в автобусе. Вышел пешком пошел…злость переполняет !!!!!»

«Сегодня мой ребенок тоже пошёл пешком. В школу опаздывают. А сегодня, пробный экзамен. Нельзя опаздывать ни на секунду»

Всего людям пришлось идти на своих двоих восемь километров, чтобы добраться до Казани. И, как оказалось, они добрались до города гораздо быстрее автомобилистов, которые простояли в пробке:

«Стоим час, и километра не проехали, эти люди уже работать начнут, пока мы приблизимся к городу)»

Устав от традиционных пробок в Куюках, жители поселка просят татарстанские власти выдать денег на новую дорогу. Также они вопрошают: Куда смотрит прокуратура? Где ГИБДД? Последних, к слову, просят последить за выездом на встречную полосу на той самой дороге. По словам, автомобилистов, некоторые водители по ней и по обочине объезжают пробку, чем только усугубляют ситуацию и создают новые заторы.