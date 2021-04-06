В Казани из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно приземлился самолет «Санкт-Петербург - Новосибирск»

После госпитализации женщины, самолет был готов снова отправиться по своему маршруту. Фото: Алина НИЗАМОВА

Этой ночью в 1.30 в аэропорту Казани экстренную посадку запросил командир экипажа самолета «Санкт-Петербург - Новосибирск». Дело в том, что во время полета на борту воздушного судна одной из пассажирок стало плохо, требовалась срочная медицинская помощь. По маршруту столица Татарстана оказалась единственным ближайшим местом, где можно было срочно приземлиться.

Как только самолет оказался на взлетно-посадочной полосе, к нему подъехала машина «скорой помощи». Медики забрали женщину и увезли ее в РКБ Казани. Воздушное же судно, которое перевозило 181 пассажира, включая госпитализированную пассажирку, продолжило свой путь в 2.40. Сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Тем временем врачи осмотрели привезённую женщину. Оказали ей всю. Необходимую медицинскую помощь и порекомендовали амбулаторное лечение.

Напомним, накануне, 5 апреля, в Казани также было отмечено воздушное происшествия. Сразу после взлеты у самолета, вылетевшего в Стамбул не убрались стойки шасси. Воздушное судно долго кружило и, вырабатав топливо, в итоге отправилось на техническую посадку в московском аэропорту Шереметьево. Все завершилось благополучно, никто не пострадал, а пассажиры добрались до пункта назначения.