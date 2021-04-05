15 кругов над Казанью: из-за неубранного шасси самолета туристы вместо Турции оказались в Москве

Самолет кружил над Татарстаном, вырабатывая топливо. Фото: Алина НИЗАМОВА

Неприятности у самолета рейса «Казань - Стамбул» начались сразу после взлета в 11.10. У «Боинга», на котором находились 178 туристов, не убралась стойка шасси. Командир экипажа из восьми человек принял решение не лететь с такой поломкой в Турцию, а отправиться в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

К этому времени для выработки топлива, что позволяет в таких ситуациях снизить риски при нештатной посадке, самолет намотал 15 кругов над Казанью.

Летели в Москву из-за не убравшихся шасси медленно и на низкой высоте. Шереметьево, кстати, как пункт для технической посадки выбрали не случайно. Там у компании перевозчика имеются свои специалисты, да и дополнительный самолет предоставить пассажирам можно быстрее. Их по громкой связи предупредили, что они летят не в Стамбул, а в Москву.

Самолет сделал 15 кругов и после направился в Москву. Фото: скриншот с flightradar24.com

В итоге приземление произошло в 14.15, без происшествий. Никто не пострадал. Самолет отогнали на техпроверку, а пассажирам выдали багаж. Примерно через час после посадки в Шереметьево им предоставили новый самолет в Турцию.

Напомним, так же из-за неисправности шасси в 2019 году самолет «Казань-Москва» приземлился в Шереметьево. Никто не пострадал. Тогда специалисты установили, что узлы механизма были в порядке. Причиной беспокойства стала неисправность датчика шасси.