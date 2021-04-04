«Люблю, когда работы очень много»: Самая красивая сотрудница казанского офиса рассказала о своей жизни и карьере

Фото: личная страница героини публикации.

Победительницей онлайн-голосования конкурса «Мисс Офис» на сайте kazan.kp.ru стала Юлия Ксенафонтова, бизнес-аналитик, фитнес-тренер, специалист по снижению веса и визажист-стилист. В интервью «Комсомолке» девушка рассказала о том, что пишет свою книгу и мечтает ее издать, изучает иностранные языки, занимается различными направлениями спорта и всегда открыта к новым возможностям.

«В голосовании поддерживали даже соседние страны»

– Почему решили принять участие в конкурсе «Мисс Офис»?

– Несколько месяцев назад я пролистывала ленту в социальных сетях и случайно наткнулась на рекламу конкурса «Мисс Офис». Честно говоря, заполнила заявку просто от нечего делать, загрузила несколько своих фотографий и потом забыла про это. Через 3 месяца мне позвонили и пригласили принять участие в кастинге. Я подумала: «А почему бы нет?» и согласилась.

– Кто вас поддерживал во время участия в конкурсе?

– В первую очередь, мои родные и друзья. Поддерживали также коллеги, которым я очень благодарна. Все с большим удовольствием голосовали за меня, ежедневно следили за моим рейтингом, выражали слова поддержки и искренне радовались за мои успехи. Поскольку компания, в которой я работаю, является международной, были задействованы и соседние страны: Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Еще знаю, что голосовали знакомые из Кореи и Канады.

Фото: личная страница героини публикации.

– Какие были эмоции, когда узнали, что стали победительницей онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды»?

– Признаюсь честно, я очень переживала все дни, пока шло голосование и вместе со всеми своими родственниками и друзьями ежедневно следила за своим рейтингом. Я безумно благодарна своим близким, которые меня поддерживали. Потому что информация о голосовании распространилась по всей России: за меня голосовали не только Татарстан, но и Башкирия, Ростов-на-Дону, Самара, Москва. Такая поддержка дорогого стоит, и я на себе ощутила, какой силой мы являемся, когда объединяем свои усилия для достижения какой-либо цели.

«Каждая из девушек, безусловно, красива и талантлива»

– Чувствовали сильную конкуренцию во время конкурса?

– Нет, конкуренции не чувствовала. На самом деле, во время конкурса все девочки сплотились и очень поддерживали друг друга; в примерочных разговаривали на абсолютно разные темы, шутили, смеялись. И каждая из нас, безусловно, талантлива в самых разных областях: кто-то потрясающе поет, кто-то танцует, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то читает стихи. Я считаю, что в такого рода конкурсах конкуренции не должно быть, потому что каждая девушка прекрасна по-своему, и каждая достойна победы.

– Чему вас научил конкурс?

– Не забывать жить здесь и сейчас, не страдать синдромом «отложенной жизни». Есть одна фраза, которую я безумно люблю: «Не бойтесь того, насколько безумны ваши мечты. Бойтесь того, достаточно ли они безумны». Конкурс лишь подтвердил, что не нужно бояться мечтать, воплощать в реальность свои самые разные цели и выходить из зоны комфорта. Наша ежедневная жизнь – это рутина, ведь мы повторяем одни и те же действия каждый день, видим одни и те же лица. А такого рода конкурсы, как «Мисс Офис», открывают нам горизонты, дарят знакомства с новыми людьми и возможности реализовать свой потенциал и таланты.

Фото: личная страница героини публикации.

– Какими качествами, по вашему мнению, должна обладать самая красивая и талантливая сотрудница офиса?

– Все девушки по-своему красивы, в каждой есть своя уникальность. То, что каждая из нас подала заявку на участие, уже говорит о том, что она верит в себя, признает свою индивидуальность и ей есть, что показать и рассказать миру. На мой взгляд, претендентка на победу должна верить в себя, уметь грамотно и интересно презентовать себя, иметь любимое хобби, не бояться пробовать что-то новое и выходить из зоны комфорта.

– В чем секрет победы на конкурсах красоты?

– Наверное, главный секрет в искреннем желании одержать победу: визуализировать ее и быть готовой к жизни после получения первого места на конкурсе.

«На работе не обходится без творчества»

– Не помешало ли участие в конкурсе работе?

– Нет, абсолютно не помешало. Получилось даже наоборот – продуктивность на работе повысилась. Я вывела для себя такую «формулу»: чем больше мы на себя берем, тем продуктивнее становимся. Энергия порождает энергию.

– Какую должность вы занимаете на данный момент и чем вам нравится ваша работа?

– Я бизнес-аналитик в международной торговой компании; занимаюсь сертификацией системы менеджмента качества. В сфере описания и оптимизации бизнес-процессов я работаю уже около 10 лет, ранее была сотрудницей крупнейших банков Татарстана, занимала руководящие должности, выстраивала с нуля работу отдела в сфере банковских технологий. Данная работа интересна мне тем, что это не какие-то рутинные операции, которые ты повторяешь изо дня в день, здесь, наоборот, приходится постоянно заставлять работать мозг. Моя деятельность связана со способностью общаться с разного рода людьми, перерабатывать огромное количество информации и уметь ее структурировать, строить схемы процессов. На работе не обходится без элементов творчества. Наверное, этим мне и нравится моя должность – я могу проявлять свои творческие качества и при этом работать с аналитическими данными.

– Какой у вас распорядок дня?

– Работаю ежедневно, 5 дней в неделю, с 8 утра до 5 вечера. К своему отдыху я отношусь очень внимательно, стараюсь качественно организовывать свой досуг и слушать сигналы организма, когда, скажем, ему нужно просто полежать и ничего не делать. Сама по себе я человек-планировщик собственных задач: мои рабочие дела и мой отдых, как правило, расписаны уже на неделю. Ежедневно я заношу в календарь задачи на следующий день, которые мне необходимо выполнить на работе. Плюс ко всему, я за гибкость: нужно уметь быстро переключаться на выполнение каких-то срочных, оперативных задач.

Фото: личная страница героини публикации.

– За сколько успеваете собраться на работу?

– Вставать по утрам – очень непростая задача для меня. Как правило, каждое утро – это квест под названием «Успей собраться за час». Завтрак у меня обычно очень легкий: это либо каша, либо яичница.

«Люблю пробовать что-то новое»

– Чем занимаетесь в свободное время?

– На самом деле, много чем, я очень люблю пробовать что-то новое. Например, кроме того, что я бизнес-аналитик, являюсь сертифицированным фитнес-инструктором, специалистом по снижению веса, стилистом-визажистом и очень люблю писать, сочинять, делиться мыслями в собственных текстах. Сейчас я хожу на занятия по степ-аэробике, зумбе и совершенствую знания английского языка. Также обожаю путешествовать и знакомиться с новыми людьми.

– Придерживаетесь какого-то особого типа питания?

– Честно говоря, нет. Я не сижу на диетах, и у меня нет определенного расписания приема пищи. Иногда бывает такое, что могу даже пропустить пункт «поесть» перед тренировкой, или позволить себе съесть кусочек торта или пирожное. Тут, конечно, важно без фанатизма. Считаю, что главное в вопросе рациона – слушать свой организм и уметь распознавать сигналы голода. Ни в коем случае не заедать стресс или скуку, найти альтернативу в данном случае – например, смотреть фильмы, ролики в интернете или больше читать, чтобы отвлечься от желания поесть. На диетах я не сижу и никому не советую, ведь для достижения результата важна стабильность. Если хочется красивого тела, нужны не кратковременные диеты или ограничения, а постоянная работа над собой.

– Какие планы на будущее?

– Мечтаю и стремлюсь стать мотиватором и вдохновителем для себя, своих родных и своего окружения. Сейчас пишу книгу с личными историями из своей жизни, которые породили мою философию, правила жизни, установки и принципы. Мечтаю об издании книги, которая, возможно, найдет отклик у аудитории. Благодаря чему, возможно, смогу познакомиться с разными людьми и рассказать их истории, которые будут вдохновлять, мотивировать, помогать сотням людей, справляться с тяжелыми жизненными ситуациями и идти дальше.