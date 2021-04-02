Главное, что происходит вокруг щоу Тутберидзе в Казани: последние новости

Еще несколько дней назад Анна Щербакова выиграла Чемпионат мира, а сейчас готова выйти на лед в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2 апреля всех любителей фигурного катания в Казани ждет настоящий сюрприз. в 19:00 в "Татнефть Арене" стартует ледовое шоу "Чемпионы на льду". Зрители смогут увидеть выступления сильнейших спортсменок страны - подопечных Этери Тутберидзе.

В этот вечер на лед выйдут:

Олимпийская чемпионка, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка Мира, чемпионка Европы, победительница Финала Гран-При, чемпионка России — Алина Загитова.

У Алины Загитовой в Казани много фанатов, некоторые придут посмотреть именно на нее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка Мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная победительница Финалов Гран-При, двукратная чемпионка России - Евгения Медведева.

Евгения Медведева готова поразить зрителей шоу эффектной программой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победительница Чемпионата мира 2021, двукратная чемпиона России, серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призёр Финала Гран-При - Анна Щербакова.

Анна Щербакова выступит в Казани в ранге действующей чемпионки мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чемпионка мира среди юниоров, победительница Финала Гран-При среди юниоров, победительница Первенства России - Камила Валиева.

- Звезды льда представят свои лучшие номера, выступления-легенды, с которыми они вошли в историю спорта, - обещают организаторы шоу.

Отметим, что шоу планировали устроить в Казани еще год назад. Тогда вмешалась пандемия коронавируса. Теперь же проведению мероприятия ничего не помешает. По последним данным, все участники шоу уже прибыли в Казань и готовы выйти на лед "Татнефть Арены".

Желающих попасть на шоу было предостаточно. Билеты по низким ценам раскупили быстро. К слову, уже на следующий день после ледового шоу на льду "Татнефть Арены" пройдет финальный матч Востока КХЛ между "Ак Барсом" и "Авангардом". Так что любителей спорта ждут сразу два ярких события за два дня.

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