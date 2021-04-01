Сервис «Яндекс. Лавка» уже в Казани

Лавка уже доступна для 450 тысяч жителей Казани. В ассортименте — 2,5 тысячи самых необходимых товаров: разнообразные готовые блюда, здоровые снеки, горячий кофе, традиционная выпечка и умные устройства Яндекса. В честь открытия на все товары действует скидка 20%. График работ дольше многих кафе и магазинов: с 7:00 до 23:30.

Четверть ассортимента — более 650 товаров — представлено местными производителями и хозяйствами из соседних регионов. Например, в приложении можно найти хлебобулочные изделия и сладкую выпечку от «Казанского хлебозавода №3», молочную продукцию «Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината», колбасы и мясные продукты, в том числе халяльные, от «Челны-Мясо» и «Камский», мороженое «Челны Холод». В сервисе действует проект «Экспериментальная полка» — небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя на нескольких точках Лавки. Если их товары будут пользоваться спросом, Яндекс.Лавка включит их в свой постоянный ассортимент.

Одна из особенностей Лавки — широкий выбор готовой еды. Её закупают у локальных поставщиков: у местных ресторанов, фабрик и пекарен — например, у «Бахетле». На старте в меню будет около 150 блюд: супы, сэндвичи, салаты и вторые блюда. Не забыли и про традиционную татарскую выпечку — эчпочмаки.

Всего в Лавке 2,5 тысяч наименований товаров. Сборка заказа занимает 2–3 минуты, а доставка — ещё 10–15. Так быстро получается, потому что в каждом районе работает своя Лавка, а курьеры доставляют заказы на велосипедах, ограничений на вес заказа нет, а тяжелые заказы доставят водители-партнёры Яндекс Go.

11 точек Лавки уже открылись в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах, и в ближайшие месяцы сервис появится во всей Казани. Лавка работает дольше обычных магазинов — с 7 утра до 23:30, а позже станет круглосуточной.

Казань станет первым городом, где в Лавках появятся пункты выдачи заказов Яндекс.Маркета. Также в Казани появилась возможность доставки «по клику» из Маркета. Это значит, что покупку сначала доставят на склад Лавки в Казани, а уже оттуда привезут покупателю, когда ему будет удобно. Плюс в том, что вместо нескольких часов нужно будет ждать курьера всего 10–15 минут. Заодно курьер может привезти продукты из Лавки.

Кроме того, подписчики Яндекс.Плюс будут получать кешбэк в баллах за покупку в Лавке товаров со специальным знаком Плюса. Потратить баллы можно и в Лавке, и в других сервисах Яндекса: в Такси, Маркете, Афише и т.д.

В открытии первой точки казанской Лавки на улице 2-я Ленинградская приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Татарстан и представители городской администрации.

- Мы приветствуем приход сервиса Яндекс.Лавка на наш рынок. Ускоренное развитие электронной торговли в Татарстане, которое мы наблюдаем в последние годы, идет параллельно с ростом спроса на быструю и сверхбыструю доставку товаров до покупателей. Особенно для нас важно то, что Яндекс.Лавка сразу же нацелилась на работу с татарстанскими производителями. Для них появление такого сервиса, который обеспечивает доставку покупки всего за 15 минут, дает новые возможности для роста и масштабирования бизнеса. Мы уже провели несколько встреч с татарстанскими производителями продуктов питания в Минсельхозпроде РТ и намерены дальше активизировать работу по вовлечению их в электронную торговлю, ставшую новым драйвером роста, — отметил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

СПРАВКА

Яндекс.Лавка — сервис доставки продуктов и товаров для дома за 10–15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex и в приложениях Яндекс.Лавка, Яндекс, Яндекс Go, Яндекс.Еда и Яндекс.Маркет для iOS и Android. Сервис управляет сетью из более 290 небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. Лавка уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, Тель-Авиве, стремительно развивается и увеличивает зону покрытия.