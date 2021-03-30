"15 марта приехал, а 16 закрыли границу из-за Covid-19": Как врач из Судана задержался в России и устроился в татарстанскую поликлинику

Врач уже сделал прививку от коронавируса и советует вакцинироваться всем пациентам. Фото: Минздрав РТ.

Доктор Хусейн Хусамелдин Сулайман работает в поликлинике №7 Набережных Челнов с октября 2020 года. О своей семье рассказывает с особым трепетом. У папы с мамой их семеро: 6 братьев и 1 сестра, все они - практикующие врачи. Он и три его брата окончили Пермский медицинский университет (тогда это была академия), младшие - отучились на медиков в Судане.

После окончания академии в 2003 году Хусейн Сулайман прошел ординатуру по специальности: торакальная хирургия. В 2009 году защитил диссертацию, посвящённую нагноительным заболеваниям легких, и стал кандидатом медицинских наук. Автор уникального метода оперирования правосторонней пульмонэктомии.

После защиты кандидатской диссертации вернулся на родину. 10 лет проработал торакальным хирургом в Судане.

Каждый год посещал Россию. В ходе поездок бывал и в Татарстане, в частности, в Набережных Челнах, здесь живет его друг со своей семьей. Визит в Россию в марте 2020 года стал особенным.

- 15 марта 2020 года я приехал на конгресс хирургов в Россию, а 16 марта уже закрыли границу из-за COVID-19. Так я здесь задержался, и в итоге решил обосноваться в Татарстане. Со временем перевез в Россию свою семью: жену и маленькую дочку. Но пока они находятся в Перми, нужно решить некоторые вопросы, связанные с переездом. Мечтаю поскорее быть с ними вместе, - рассказал доктор.

По его словам, Россия добилась больших успехов в борьбе с коронавирусом. Особенно если сравнивать с некоторыми другими странами.

- Я также обратил внимание на успех России в борьбе с пандемией в сравнении с другими мировыми столицами. Поскольку видел начало и в Судане, и в Иордании, и в других странах. К тому же, я постоянно читаю авторитетные источники на русском, английском, арабском языках. Это доклады ВОЗ, и Ассоциации пульмонологов, вирусологов разных стран. Сам я являюсь членом нескольких ассоциаций. Более 17 лет занимаюсь нагноительными заболеваниями легких. Автор более 30 научных публикаций. И могу с уверенностью сказать, что вакцинация - самый эффективный способ защиты, - отметил врач.

Во время пандемии встал вопрос нехватки кадров в поликлиниках, потому что многие врачи ушли работать в инфекционные госпитали. Врачи и медсестры осознанно выбрали работу в непростых условиях. Хусейн Хусамелдин получил сертификат по общей хирургии и устроился на работу в поликлинику №7. Врач сразу отметил, что в такое непростое время команда профессионалов во главе со своим руководителем стоят на страже самого ценного в жизни человека – его здоровья. Это и повлияло на решение о трудоустройстве в поликлинику.

- У меня более 400 посещений в месяц плюс операции. Пациенты приходят разные. Казалось бы, контакт неизбежен. Но, благодаря соблюдению мер профилактики, анализ на антитела к коронавирусу показал: антител нет.

Первая партия вакцины от COVID-19 для города поступила в поликлинику №7. В декабре доктор получил первый компонент. Никаких нежелательных реакций не отмечает. В январе прошёл ревакцинацию. Сейчас уже прошло 2 месяца, то есть сформирован полноценный иммунитет. На руках у врача - результаты анализа на антитела к COVID-19 с положительным иммуноглобулином G. Теперь антител достаточно, чтобы не заболеть.

- На решение пройти вакцинацию повлиял, во-первых, научный подход: вакцина-единственный способ защитить себя от коронавируса. Во-вторых, анализ на антитела: антител нет, значит нужно вакцинироваться. В-третьих, совесть. Я как врач, не мог допустить, что из-за меня заболеют другие люди, если я стану носителем вируса. Сейчас все мои родные и близкие, знакомые и коллеги в разных уголках мира последовали моему примеру. На прошлой неделе первый компонент вакцины получили мои родители, которые живут в Саудовской Аравии, им 70 лет.