Партия «Новые люди» проверили, насколько доступны для инвалидов дороги в Татарстане

В Республике Татарстан, как и во всей стране, проходит масштабная проверка городов на предмет соответствия требованиям «доступной среды». В частности, волонтёры и сторонник партии «Новые люди» проверяют достаточно ли и есть ли вообще пандусы и съезды в их городах.

Практически всегда картина одинакова – если такие элементы «доступной среды» и есть, то их крайне мало. Тем временем, адаптация городов под нужды маломобильного населения – приоритет на государственном уровне, который почему-то не спешат реализовывать в регионах.

- Мы провели проверку в двух городах Татарстана – Казани и Набережных Челнах. В поле нашего зрения были пешеходные переходы, подземный транспорт, инфраструктура государственных учреждений. Мы решили, что проверить доступность безбарьерной среды можно только став «маломобильными», а это не только инвалиды-колясочники, это пожилые люди, это мамы с детскими колясками. Потому мы взяли по детской коляске, пошли гулять и выявили ряд проблем. Например, в Набережных Челнах опасность представляют пандусы в районе Молочной кухни и Центра трудовых отрядов, в Казани - вокруг ТЦ «Кольцо», у многоквартирного дома на Карбышева, надземный переход на Чистопольской, - рассказала представитель штаба партии «Новые люди» в республике Татарстан Юлия Костяева.

Это далеко не весь перечень тревожных адресов, выявленных Новыми людьми. Результаты проверки партийцы направят в администрации городов для принятия мер.

Масштабное исследование показало – ситуация одинакова практически везде. Пандусы и съезды у крупных торговых центров, банков есть, но это не норма жизни, а формальное исполнение государственных требований.

За качеством исполнения мало кто следит, в отчетных документах стоит заветная галочка, а дальше маломобильные граждане остаются наедине с «доступной», скорее в переносном смысле, средой. Потому все чаще в интернете мы видим фото элементов безбарьерной среды, которые даже здоровому человеку не всегда под силу преодолеть.

- Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме. Со своей стороны, я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Комплекс перечисленных мною мер поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей, - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

И если вы соцучреждениях, финансируемых из бюджета картина хотя бы приближена к соблюдению требований «доступной среды», то в бизнесе дела обстоят похуже. Не удивительно, ведь предпринимателям приходится самостоятельно оплачивать создание безбарьерной среды на своих объектах.

Партия «Новые люди» готова привлечь к обсуждению назревших изменений в подходе к созданию «доступной среды» в регионах и городах всех, кому она реально нужна и жестко спрашивать с исполнителей.

Для начала карта «недоступных» и даже опасных в этом смысле мест будет передана в администрацию. Карта войдет и в локальные программы партии «Новые люди», чтобы уж наверняка люди не остались одиноки в своем стремлении к переменам к лучшему. Найдут в программе важные строки и предприниматели. Для них партия «Новые люди» предлагает освободить от налогов все затраты на создание безбарьерной среды.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.