Новые люди отправились в квест по Чебоксарам в поисках «доступной среды»

В Республике Чувашия, как и во всей стране, проходит масштабная проверка доступности городов. Её в интересах маломобильных граждан проводит партия «Новые люди». Активисты и сторонники партии составляют специальную карту, в которой отмечают места с отрицательным статусом доступности - то есть те, где-либо вообще нет элементов безбарьерной среды, либо где они есть, но формально. Так часто бывает у магазинов, банков, аптек - пандус вроде и есть, но угол наклона небезопасен. Или светофоры с обратным отчётом. Иногда даже предположить трудно, кто и как их программировал.

- Проблемы с пешеходными переходами и встречаются на каждой улице. Даже если светофор установлен, он не всегда делает переход безопаснее. На многих переходах времени работы зелёного сигнала попросту не хватает. Люди не успевают перейти дорогу, им приходится ускорять шаг, а последние метры даже пробегать. Если мы ещё сможем пробежать это расстояние, то что говорить о маломобильных гражданах, родителях с детскими колясками и пожилых людях? Перейти четыре полосы дороги за 19 секунд или даже меньше они не смогут. Мы должны учитывать, что дорогу переходят абсолютно все и делать «зебры» безопаснее, - рассказала представитель штаба партии «Новые люди» в Республике Чувашия Ксения Семенова.

Все подобные факты будут доведены до администрации для принятия мер. Правда, точечно проблему не решить. В работе над «доступной средой» важно опираться на голос именно маломобильных граждан.

Составленная карта доступности столицы Чувашии не станет просто формальностью, уверяют Новые люди. Она не только отправится в администрацию города, но и войдет. в региональную программу партии «Новые люди».

Партийцы считают, упор нужно сделать на бизнес-сообщество. Если в госучреждениях строительство «доступной среды» финансируется из бюджета, то бизнесу нужно вкладывать в это свои средства.

- Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме. Со своей стороны, я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Комплекс перечисленных мною мер поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей, - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Новые люди предлагают помочь бизнес-сообществу стать доступнее. Для этого партия предлагает освободить от налогов затраты предпринимателей на создание доступной среды.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер.

Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.