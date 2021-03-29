Аэропорт Казани перешел на летнее расписание 2021 года: куда можно слетать

Летнее расписание полетов будет действовать вплоть до 30 октября 2021 года. Фото: Алина НИЗАМОВА

Календарные июнь и июль еще не наступили, а аэропорт Казани по-хорошему дразнит будущих отпускников – главная воздушная гавань Татарстана уже перешла на летнее расписание 2021 года. Так, давайте разберемся куда мы сможем слетать? Благо время на планирование еще есть – это летнее расписание полетов будет действовать вплоть до 30 октября 2021 года.

ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ

Из озвученного пресс-службой аэропорта Казани следует, что, по сравнению с прошлым годом, увеличится количество полетов на Юг России. Например, возрастет частота рейсов по направлению «Казань - Сочи». На Черное море самолеты будут доставлять пассажиров по нескольку раз в сутки. По уже сложившейся традиции запланирована и обширная полетная программа в Симферополь (Крым). Кроме того, более одного раза в сутки авиаперевозчики будут осуществлять рейсы в Краснодар, в Анапу – пять раз в неделю (с 4 июня), в Минеральные Воды - четыре раза в неделю. Запланированы полеты и в Махачкалу, и в Астрахань.

Для тех, кто, как говорится, любит похолоднее открываются рейсы в Самару, Волгоград, Челябинск, Омск, Воронеж, Пермь, Сургут, Нижний Новгород, Барнаул, Нижневартовск, Ярославль, Кемерово, Новый Уренгой, Красноярск, Мурманск, Кострому, Липецк, Архангельск, Брянск, Калугу, Екатеринбург и Калининград.

ЗАГРАНИЧНЫЕ РЕЙСЫ

Тут, конечно, в первую очередь надо отметить рейсы в Турцию. В летнем расписании аэропорта Казани 2021 предусмотрены вылеты в Анталью по нескольку раз в день, но кроме вторника.

Кроме этого направления, в планах возобновить авиарейсы и в другие турецкие курорты – Бодрум и Даламан. А вот полеты на Занзибар в связи с их сезонностью будут осуществляться лишь до начала мая 2021 года.

- Совместно с авиакомпаниями ведется работа над возвращением в маршрутную сеть других зарубежных направлений и открытию новых рейсов, - воодушевляют татарстанских туристов в пресс-службе аэропорта в Казани.