Фонд «Ярдэм» проведет городской литературный конкурс «Жину жыры» - «Песня Победы»

Благотворительный фонд «Ярдэм» организует городской литературный конкурс на татарском языке «Жину жыры» - «Песня Победы». Конкурс организуется в рамках мероприятий Исполкома Казани, посвященных Году родных языков и народного единства.

Литературный конкурс среди школьников Казани на татарском языке «Жину жыры» - «Песня Победы» проводится в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи, популяризации татарского языка среди молодежи и духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного воспитания молодежи.

В конкурсе принимают участие обучающиеся школ Казани от 1 до 11 классов со своими стихотворениями, поэмами, рассказами, статьями, повестями, пьесами, авторскими песнями и фильмами на татарском языке.

Руководитель оргкомитета – депутат Казанской городской Думы, член постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам Казанской городской Думы, член организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году родных языков и народного единства в Казани Малика Гельмутдинова. Председатель жюри – профессор КФУ Х.Ю.Миннегулов.

Участники свои работы должны отправить до 26 апреля 2021 года на электронный адрес: mrgkgd@mail.ru

Координатор конкурса: Марат Кадыров, телефон: +7 950 311-03-30