В Ульяновске в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка

По данным медиков, ребенок был рожден недоношенным. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Страшную находку сделали жители Засвияжского района Ульяновска 27 марта. В одном из мусорных контейнеров они обнаружили тело новорожденного ребенка. Очевидцы тут же вызвали на место происшествия медиков и спасателей.

Прибывшие врачи подтвердили, что в контейнере действительно был ребенок. Шансов спасти его не было. Младенец к приезду скорой был мертв.

- В ходе выезда бригада скорой помощи обнаружила труп недоношенного новорождённого ребенка весом примерно 2,3 килограмма. Зафиксировав факт биологической смерти, тело ребенка доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, - прокомментировали инцидент в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всю необходимую информацию медики передали в правоохранительные органы. Сейчас устанавливается, кто может быть причастен к данному инциденту. Следователи уже начали проверку.

По данным собственных источников "КП" в Ульяновске, мусорные контейнеры, куда выбросили ребенка, находятся около одного из домов по улице Стасова. Этот район в городе считается одним из самых неблагополучных и пользуется дурной славой у местных жителей.

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