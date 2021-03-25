Новые люди помогут призывникам законно не ходить в армию

Официально заработать на тех, кто не хочет служить в армии, предлагает партия «Новые люди». Если разрешить призывникам совершенно законно платить за то, что они останутся дома, можно решить сразу несколько вопросов. Повысить качество самой армии, ведь в большинстве туда будут попадать те, кто этого действительно хочет. И поправить материальное положение.

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - рассказал Алексей Нечаев.

Деньги пойдут в дело. Их предлагают направить на оплату обучения для тех ребят, которые службу в армии прошли. У них появится возможность учиться в том вузе, который им интересен.

Еще одно изменение, предлагаемое партией, касается тех ребят, которые могут быть полезны армии прохождением альтернативной гражданской службы. Сейчас их мало. А значит, перечень направлений такой службы нужно расширить, считают «Новые люди».

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Теперь инициативы будут оформлены в законопроект. Его партия планирует обсудить с Министерством обороны страны и передать на рассмотрение в Государственную Думу.

- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

СПРАВКА

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.