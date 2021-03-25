Не хотел разводиться и задушил подушкой: в Набережных Челнах дети проснулись и нашли своих родителей мертвыми

В ситуации сейчас разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Иван ПЕТРОВ

Этим утром в Набережных Челнах проснувшись в своей квартире два малолетних брата обнаружили, что их мать и отец мертвы. Пока старший из детей - 10-летний мальчик, звонил по телефону родственникам, в полицию и "скорую", его семилетний брат плакал на кухне.

По прибытию на место происшествия правоохранителям удалось восстановить предварительную картину произошедшего. По их версии, 35-летняя мать детей хотела развода, но ее 43-летний муж был против. Причем, видимо, настолько противился этом, что ночью задушил супругу с помощью подушки, а после и сам свел счеты с жизнью.

- Следственно-оперативная группа продолжает свою работу на месте происшествия, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В свою очередь прокуратура республики взяла на контроль вопрос об устройстве детей, оставшихся без родителей.

- На место происшествия выезжал первый зампрокурора Челнов Айдар Галиев, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана - Обстоятельства случившегося выясняются.

Там также добавили, что сейчас братьями занимаются сотрудники органов опеки и попечительства. Пока мальчики находятся у родного брата их убитой матери.