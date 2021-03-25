Благотворительный фонд «Альпари» вновь приглашает всех казанцев на благотворительную ярмарку!

Уже завтра, 26 марта, в ТРК «Тандем» (ул. Ибрагимова,56) вновь начнет свою работу благотворительная ярмарка «Лавка чудес». Все собранные средства будут направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся семьям и на материалы для творчества для детей из социальных учреждений. На ярмарке жители и гости столицы смогут приобрести различные сувениры, украшения и другие изделия ручной работы.

Мероприятие проводит благотворительный фонд «Альпари», который предоставляет подробную отчетность о собранных и переданных средствах, в том числе на сайте.

ЧТО: благотворительная ярмарка «Лавка чудес»

КОГДА: 26,27 и 28 марта с 10:00 до 22:00

ГДЕ: ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56)