Самолет "Казань-Анталья" развернули в воздухе из-за заболевшего ребенка

Ребенку стало плохо уже во время полета. Фото: Алина НИЗАМОВА

Только проводили пассажиров авиарейса "Казань-Анталья", как их самолет вернулся и его экипаж запросил посадку. Приземлился он рано утром, в штатном режиме.

Как оказалось причиной того, что авиалайнер пришлось разворачивать обратно прямо в воздухе, стало плохое самочувствие одной из пассажирок - девочки.

Причем все было настолько серьезно, что по возвращению на землю ребенка увезли на "скорой" в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани.

Как отмечают в пресс-службе аэропорта столицы Татарстана, после того, как пассажирку госпитализировали, самолет смог продолжить свой полет в Турцию.

Напомним, в начале прошлого года похожая ситуация произошла на другом рейсе. На борту самолета, летевшего из ОАЭ в Казань, стало плохо одной из пассажирок. На этом авиалайнере как раз летел глава Минздрава Татарстана Марат Садыков. Он оказал женщине первую медицинскую помощь. А после приземления ее встретили медики скорой. Но похоже министру удалось привести пациентку в чувство, и она в итоге отказалась от госпитализации.