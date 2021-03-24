"Ак Барс" вынес "Салават" в четырех матчах, казанцы уже в полуфинале Кубка Гагарина

"Ак Барс" ока не проигрывает в плей-офф Кубка Гагарина. Фото: Ак Барс

Матчи между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым", в народе именуемые "зеленым дерби", всегда проходят в яркой борьбе и предсказать победителя практически не реально. Когда жребий свел команды в полуфинале восточной конференции КХЛ, казалось, что сопротивление будет серьезным. Да, фаворитом называли "Ак Барс", но поверить в то, что казанцы выиграют серию в 4 матчах было сложно.

Однако реальность такова, что перед четвертой игрой серии в Уфе "Ак Барс" вел 3:0 и победа в столице Башкортостана открывала бы казанцам дорогу в финал Востока или, иначе выражаясь, полуфинал Кубка Гагарина.

Хозяевам льда отступать было некуда. Поражение отправило бы их прямиком в отпуск. Уфимцы активно атаковали в первые минуты матча – дважды в игру вступал Адам Рейдеборн после бросков Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена. На третьей минуте двухминутный штраф заработал Кирилл Петров и "барсам" пришлось сконцентрироваться на обороне. Однако, несмотря на меньшинство, хороший момент имел Дмитрий Воронков, убежавший в контратаку: его бросок щитком парировал Юха Метсола. По ходу периода казанцы дважды получали право на игру "5 на 4" и однажды создали хороший момент – на 16-й минуте Патрис Кормье хорошо подставил клюшку под наброс Дмитрия Юдина, но вновь надёжен голкипер "юлаевцев".

"Салават Юлаев" здорово вошёл во второй период: в первую пятиминутку хозяева трижды создавали напряжение у ворот Рейдеборна – из выгодных позиций бросали Григорий Панин, Александр Кадейкин, Вячеслав Солодухин. Сдержав натиск, "барсы" перевели игру в чужую зону, и несколько раз обостряли игру. На 33-й минуте Рейдеборн совершил великолепное спасение: Данил Башкиров наносил бросок практически с упора, однако голкипер успел переместиться и подстраховать угол. Сразу последовал ответ "Ак Барса" - Найджел Доус подхватил передачу на пятаке хозяев, однако не смог бросить.

На 37-й минуте давление "барсов" воплотилось в гол: Кирилл Петров бросил с пятака, голкипер сделал сейв, но форвард добил шайбу в ворота, 1:0. Чуть более чем через минуту казанцы подловили соперника на контратаке, Александр Бурмистров вошёл в чужую зону и отдал пас Дмитрию Воронкову, который удвоил преимущество гостей.

В начале третьей двадцатиминутки "Ак Барс" забросил третью шайбу: казанцы убежали в контратаку, а Станислав Галиев кистевым броском из центра зоны уфимцев поразил дальнюю девятку, 3:0!

Тренерский штаб уфимцев принял решение о замене вратаря – на льду появился Даниил Тарасов. Довольно быстро он впервые коснулся шайбы: Артем Галимов, вступив в прессинг в чужой зоне, отобрал шайбу у защитника "Салавата" и выкатился на ворота уфимцев с броском.

Во второй половине периода хозяева сняли голкипера и смогли дважды за минуту пробить Рейдеборна. Сначала отличился Джефф Плэтт, а через 46 секунд Александр Кадейкин сократил отставание "Салавата" до минимума. В концовке уфимцы продолжили играть с пустыми воротами, однако игроки "Ак Барса" смогли выстоять и вырвать победу в матче и серии.

- Тяжелый матч. В первом периоде мы понимали, что отступать Уфе некуда, она доминировала, в общем-то, и в начале второго тоже так было. Нам удался второй период, как раз забили в конце, и игру так перевернули. Хорошая игра была, но в конце, конечно, шум трибун… Попали под эту "шугу-бугу", на нервотрепке очень приличной играли. Не знаю, может быть, Уфе надо было всю игру играть вшестером. В общем-то, мы отскочили. Мы понимали, с какой командой играем – хорошая команда, мощная. Считаю, была довольно-таки жёсткая серия. Мы держали этот удар и, в общем-то, было интересно сыграть с Уфой. Думаю, все матчи были «от ножа» и многим это понравилось. Нам было непросто, - прокомментировал победу Дмитрий Квартальнов.

Теперь "Ак Барсу" остается только ждать соперника по финалу восточной конференции. За право сразиться с казанцами спорят "Авангард" и "Металлург". Пока омичи ведут в серии 2:1.