27 и 28 марта «День добрых дел» организует сбор вещей на Open Space Market

27 и 28 марта на Казанской ярмарке пройдет весенний Open Space Market. На площадке можно найти дизайнерскую одежду, подобрать необычные подарки на все случаи жизни, поесть на фудкорте, послушать лекции и DJ-сеты, пообщаться и просто хорошо провести время с друзьями или с семьей.

В этом году основная тема маркета — экология и в главном здании Казанской ярмарки будет организован масштабный сбор вторсырья. Фонд «День добрых дел» также разместит здесь пункт приема вещей. Они будут переданы подопечным организации в рамках работы проекта «Благотворительный склад «Хорошие руки» - одного из крупнейших в России системно работающих пунктов приема, обработки и распределения бывших в употреблении вещей.

- Ежегодно на нашем складе бесплатно получают одежду, обувь, бытовую технику и прочие необходимые предметы около 12 тысяч человек. В Казани работают 3 пункта приема, дополнительно фонд проводит «выездные» акции по приему вещей, чтобы о возможности и сдать, и получить вещи узнали еще больше горожан. Так, участники дарят своим вещам вторую жизнь и помогают тем, кто по какой-либо причине сейчас не может позволить себе их купить, - поделился основатель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов.

Пункт приема вещей на Open Space Market будет работать в субботу и воскресенье,

27 и 28 марта с 11.00 до 21.00 по адресу Оренбургский тракт, 8 (ВЦ «Казанская ярмарка», главное здание со шпилем, Павильон №6).

Постоянные пункты приема вещей «Хорошие руки» работают по адресам: ул. Восстания, 59, ул. Пушкина, 24/26, и ул. Калинина, 3. По последнему адресу производится и выдача – здесь нуждающиеся могут получить бесплатную вещевую помощь. Требования к собираемым вещам: чистые и в хорошем состоянии, цвет, размер и фасон не имеют значения. Склад принимает одежду, обувь, исправную бытовую технику, детский инвентарь (коляски, кроватки и т.п.), приспособления для людей с инвалидностью (ходунки, инвалидные кресла и пр.), продукты питания длительного хранения, книги и др. Контакты для справок – 8 (843)236-65-61.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8 (843) 236-65-61