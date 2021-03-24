24 марта коллектив фонда и мечети «Ярдэм» Казани привился от коронавируса. Вакцинация была проведена в рамках антиковидных мероприятий перед священным месяцем Рамадан.

По словам председателя Совета фонда «Ярдэм» и имам-хатыйба мечети «Ярдэм» Илдар хазрата Баязитова, сотрудники «Ярдэм» постоянно находятся в контакте с людьми и поэтому необходимо защититься от новой коронавирусной инфекции, чтобы не заразить гостей и реабилитантов.

- Мечеть «Ярдэм» готовится активно провести месяц Рамадан, в рамках которого планируется организация ежедневных ифтаров. В связи с этим, нам необходимо обезопасить наш коллектив и гостей ифтаров от коронавируса. После вакцинации мы можем со спокойной душой проводить в течении Рамадана с социальной дистанцией коллективные ифтары, - рассказал Илдар хазрат Баязитов.

Перед прививкой всех сотрудников фонда и мечети осмотрел врач, а затем они были вакцинированы «Спутником V».