В Казани экс-начальника межрайонной налоговой инспекции №17 задержали при получении 10 миллионов рублей

Эти деньги он получил в одном из казанских кафе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляцию экс-начальника межрайонной налоговой инспекции №17 Марата Мухамадиева. Его, который до выхода на пенсию исправно собирал налоги в течение 17 лет, арестовали и хотели отправить в камеру СИЗО.

Но высшая судебная инстанция согласилась с доводами следствия и оставила мужчину под стражей. Хотя он просил заменить меру пресечения на домашний арест.

Все дело в том, что Мухамадиев, занимающий сейчас должность советника гендиректора одной крупной фирмы, был задержан силовиками в казанском кафе с 10 миллионами рублей. Так, экс-начальник из налоговой стал фигурантом уголовного дела о посреднечестве в даче крупной взятки.

Утверждается, что эти деньги предназначались для сокращения размера обнаруженной налоговой недоимки с одного из предприятий - 100 миллионов рублей. Снизить ее в десять раз было решено передав сотрудникам налоговой службы взятку.

- Этот пакет с 10 миллионами экс-налоговик должен вручить пока не установленным сотрудникам налоговой службы Татарстана, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Такую сумму с руководства предприятия, где обнаружили недоимку, якобы и требовали проверяющие.