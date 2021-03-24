В Казани прошли съемки всероссийского фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто - 2021»

В 2021 году всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений» пройдет уже в пятый раз. В этом году, в памятный год 80-летия с начала Великой Отечественной войны, героями проекта стали исключительно ветераны ВОВ. Проект «Герои России, какими их не видел никто» — это живая история нашей страны, переданная очевидцами, это правда без прикрас, наполненная надеждой.

«Герои России, какими их не видел никто» — фотопроект благотворительного фонда «Память поколений», съемки для которого возглавляют fashion-фотографы, широко известные в России и за рубежом. Только на сей раз в объективах гуру глянца — не звезды кинематографа и не профессиональные модели, а ветераны Великой Отечественной войны. Вчера они боролись с нацистским режимом ради нашего мирного настоящего — и сегодня готовы напомнить нам о самом важном на этой земле.

В 2021 году всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» проходит уже в пятый раз. Юбилейный сезон проекта приурочен к 80-летию с начала Великой Отечественной войны. В этом году в создании портретов приняли участие Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов — одни из самых востребованных и часто публикуемых российских глянцевых фотографов, чьи снимки уже много лет украшают обложки модных журналов не только в России, но и за ее пределами.

Идея проекта — показать людям по всей стране лица настоящих героев. Герои проекта рассказывают свои истории о настоящих военных сражениях, мужестве, долге, дружбе, любви — о том, что имеет высшую ценность в этой жизни. За каждым кадром кроется целый ворох воспоминаний, способных затронуть сердца людей любого возраста.

В Казани участниками фотопроекта стали ветераны Великой Отечественной войны:

- Ботов Борис Алексеевич. Ботов прибыл на Калининский фронт командиром пулемётного взвода и успешно участвовал в Великолукской операции, его взвод остался цел, но в одном из боёв Бориса Алексеевича ранило тремя осколками в ногу, один из них всю жизнь со ним.

- Куприянова Нина Никифоровна. В 1942 году добровольно ушла на фронт, была связистом в первом зенитно-прожекторном полку. Награждена знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», медалью имени Георгия Жукова, «70-летие Вооруженных Сил СССР».

- Малов Александр Михайлович. Автор восьми книг, основные темы которых – война и восстановление экономики в стране в послевоенное время. Александр Михайлович. Во время Великой Отечественной войны освоил роль механика-водителя и был отправлен в танковый полк, где участвовал в Львовско-Сандомирской, Одеро-Силезской и Берлинско-Пражской операциях и прошел войну от начала до конца.

- Бакаева Вера Георгиевна. Награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг.», юбилейными медалями к 50, 55, 60, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди наград медали: «За доблестный труд в ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И.Ленина», «В память 1000 – летия Казани», «Ветеран труда». Вера Георгиевна прошла тяжелые испытания будучи ребенком в немецких концлагерях, после чего была отмечена медалью «Узник детских концлагерей.Непокоренные».

Все портреты в рамках проекта «Герои России, какими их не видел никто» выполняются pro bono. Фотографы создают снимки, на которых герои, преодолевавшие трудности на своем жизненном пути, продолжают идти вперед, оставаясь мужественными и настоящими. Работы отражают силу и стойкость характера, благодаря которым эти люди преодолевают все трудности.