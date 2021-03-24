В Татарстане разработали первый в России проект закона о робототехнике

Фото: Роскосмос

В рамках экспертной инициативы старшим научным сотрудником Казанского инновационного университета, заслуженным юристом Республики Татарстан, кандидатом юридических наук Ильдаром Бегишевым разработан проект федерального закона «Об обороте роботов, их составных частей (модулей)» (далее – законопроект).

Для получения комплексной оценки текст законопроекта направлен в Правительство Российской Федерации, Парламент Российской Федерации, Минцифры России, Минэкономразвития России, иные государственные ведомства, а также в ведущие Вузы и научные организации страны, представителям бизнес-сообщества и в АНО «Цифровая экономика».

Законопроект подготовлен во исполнение целей Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 года № 2129-р и направлен на регулирование отношений, возникающих в сфере использования (применения), приобретения, сбыта, разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации, учета, хранения, перевозки, транспортирования, изъятия, уничтожения роботов, их составных частей (модулей), ввоза роботов, их составных частей (модулей) в Российскую Федерацию и вывоза их из Российской Федерации.

В законопроекте сформированы правовая основа и принципы правового регулирования отношений в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), описаны виды, типы и классы опасности роботов, зафиксированы ограничения, устанавливаемые на оборот служебных роботов, их составных частей (модулей), определены общие и специальные требования, предъявляемые к ним, установлены основы государственной регистрации и учета субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), введены критерии приобретения статуса субъекта, осуществляющего деятельность в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), определен порядок издания и ведения государственного кадастра моделей роботов, их составных частей (модулей), установлены гарантии, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – субъектам, осуществляющим отдельные виды деятельности в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), выработаны меры их государственной поддержки.

Законопроект основан на системном и комплексном подходе к правовому регулированию робототехники и направлен на формирование регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для развития робототехники, а также для осуществления экономической деятельности, связанной с ее использованием.

Выражаясь иными словами, принятие законопроекта позволит Российской федерации стать привлекательной в качестве территории опережающего развития и инноваций в сфере робототехники и обеспечить технологический суверенитет нашей страны. Кроме того, закон создаст условия для оборота роботов, их составных частей (модулей) на основе отечественных разработок и придаст новый импульс развития цифровой экономики.

Это важнейшие и ключевые цели законопроекта. если хотите, это вопрос национальной безопасности и устойчивости социально-экономического развития России.

С текстом разработанного законопроекта можно ознакомиться по ссылке.