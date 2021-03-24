Держал «общак» и назначал «смотрящих»: полиция Татарстана задержала криминального авторитета «Нейдера»

Задержанный получил статус «положенца по Татарстану» на воровской «сходке». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержан 59-летний житель Казани Сергей Нейдеров известный в криминальных кругах по кличке «Нейдер». Как установили полицейские, он имеет статус «положенца по Татарстану», который ему присвоили еще в 2015 году на «сходке» криминальных авторитетов, в том числе и с участием Романа Сычева – «Рома Сыч».

Как полагают правоохранители, «Нейдер» распоряжался воровской казной – «общаком». Во время обысков у него были найдены две тетради, где расписано откуда поступили деньги и куда их потратили. Также, был найден и изъят предмет, похожий на пистолет, патроны и валюта.

Помимо этого, задержанному вменяется контроль над татарстанскими преступными группировками, разрешение споров между ними, назначение «смотрящих» в городах и районах республики, а также в исправительных колониях.

К слову, сам «Нейдер» был не раз судим за разбой, подделку документов и хулиганство. Теперь же в связи с криминальным статусом в отношении его было возбуждено уголовное дело по редкой для России статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

- В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

Отметим, возбуждение уголовного дела в отношении криминального авторитета стало возможным совместной работе двух ведомств – МВД и УФСИН (управление федеральной службы исполнения наказаний – Ред.).